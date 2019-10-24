- Bloodhound dünyanın en hızlı aracı olmaya hazırlanıyor

Bloodhound test sürüşleri için Kalahari çölünde

CAPE TOWN - Dünyanın en hızlı kara aracı rekorunu kırmak için hazırlanan süpersonik hız otomobili Bloodhound, Güney Afrika'daki Kalahari çölünde test sürüşlerine başladı.

Bloodhound Land Speed Record ekibi tarafından geliştirilen otomobil, en hızlı kara aracı rekorunu kırmaya hazırlanıyor. 2020'de dünya rekoru kırmaya hazırlanan otomobil, Güney Afrika'daki Kalahari çölünde test sürüşleri gerçekleştiriyor. Hakskeenpan pistine getirilen Bloodhound'un son halinin fotoğrafları yayınlandı. Test programı kapsamında İngiliz yapımı otomobilin süpersonik hıza dayanabilecek işlenmiş katı alüminyum jantları ilk kez görücüye çıktı.

Otomobilin EJ200 jet motoruyla saatte bin 600 kilometre hıza ulaşması planlanıyor. Kalahari çölünde gerçekleştirilen ilk testte otomobil saatte 800 kilometre hıza ulaşacak ve bu hız adım adım arttırılacak. Test programı kapsamında ekip, aracın yavaşlarken nasıl bir hız kontrolü yaptığını değerlendirecek.

Otomobilin dünya rekoru kırabilmesi için 'Thrust Supersonic Car' adlı aracın 1997'de kırdığı saatte bin 228 kilometrelik rekoru aşması gerekiyor. Bloodhound'un saatte bin 600 kilometre hızla rekor kırması bekleniyor.