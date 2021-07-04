Bloodhunt'un Sistem Gereksinimleri Güncellendi - Son Dakika

Vampire: The Masquerade ile aynı evrende geçen Sharkmob'dan yepyeni bir olan Bloodhunt, bu hafta ilk kapalı denemesini başlattı. Bununla birlikte geliştirici, oyuncuların oyundan keyif almak için ihtiyaç duyacakları PC sistem gereksinimlerini güncelledi ve bu yeni gereksinimlerin ücretsiz bir oyun için oldukça zorlayıcı olduğu ortaya .

Bloodhunt denemeleri başlatırken, resmi Steam sayfasında güncellenmiş bir gereksinim listesi de yayınladı. Daha önce, oyundan tam anlamıyla yararlanmak için GTX 970 veya RX 590 grafik kartı gerekiyordu ancak güncellemenin ardından grafik kartı GTX 1070 veya RX 5600 XT gerektirecek şekilde güncellendi. Minimum CPU gereksinimleri aynı kalmış gibi görünse de, oyuncuların Bloodhunt'a girerken SSD kullanmaları şiddetle tavsiye ediliyor.

Minimum gereksinimler:

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5-8600 or AMD Ryzen 5 1600X

RAM: 16GB

GPU RAM: 6GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 1070 or AMD Radeon RX 5600 XT

DX: 11

Storage: 20GB

Önerilen gereksinimler:

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7-8700K or AMD Ryzen 5 3600X

RAM: 16 GB

GPU RAM: 8GB

GPU: Nvidia GeForce RTX 2060 Super or AMD Radeon RX 5700 XT

DX: 11

Storage: 20GB

Tüm bu gereksinimlerle, şu anda Bloodhunt'un sunduğu her şeyden gerçekten zevk almak için oldukça yeni bir bilgisayara ihtiyaç duyulacak gibi görünüyor. Bu gereksinimler oldukça zorlu görünse de, Bloodhunt Battle Royal oyununa yeni bir bakış gibi göründüğü için buna değer olabilir.

Oyunun çıkış tarihi resmi olarak açıklanmasa da yıl sonuna kadar yayınlanması bekleniyor.