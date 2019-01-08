Son Dakika Haberleri: Bloody'den Z raporu: "RGB yılı" 2018'den yeniliklerle dolu 2019'a heyecanlı geçiş!

Bloody'den Z raporu: "RGB yılı" 2018'den yeniliklerle dolu 2019'a heyecanlı geçiş!

1 saat önce

Oyuncular için maksimum performans ve keyif hedefiyle yenilikçi ve sofistike oyun aksesuarları üreten Bloody, 2018'de RGB ürünleriyle oyunculardan büyük ilgi gördü.

Bloody'den Z raporu:

Başarılarla geçen 2018'e, ünlü LOL sunucusu Caner Güngörür (Jhonnie) tarafından yapılan keyifli bir twitch yayınıyla veda eden marka, yepyeni 2019 ürünleriyle de oyuncuların en çok tercih ettiği markalardan biri olmaya devam edecek gibi görünüyor.

30 yılı aşkın bir süredir yenilikçi bilgisayar donanım ürünleriyle bilinen, 10 yıldır ise oyun aksesuarları alanında tüm dünyada en çok tercih edilen markalar arasında yer alan Bloody, 2018'i "RGB yılı" olarak kapattı. Markanın geçtiğimiz yıl içinde en çok satılan ürünleri arasında RGB klavye, mouse ve mouse pad modelleri yer alıyor. Kişiye özel ayarlanabilir ışık efektleri ve animasyonlarla oyuncuların gözdesi olan RGB oyun aksesuarları, oyunun son derece gerçekçi ve heyecanlı bir deneyime dönüşmesini sağlıyor.

2019'da heyecan veren yepyeni ürünler

Ünlü markanın yeni yılda oyuncularla buluşan B930 RGB LK Türkçe mekanik klavyesi ve J95 RGB 5K optik mouse'u da heyecan uyandırıyor. Yenilikçi Light Strike (LK) Libra teknolojisi ile üretilen B930, oyunda etkili performans için gerekli en önemli faktörlerden olan hız ve hassasiyet noktasında oyuncularına eşsiz bir deneyim sunuyor. 100 milyon tuşlama ömrüne sahip olan ve ön yüklemeli 6 RGB ışık efektiyle dikkat çeken ürün, özelleştirilebilir RGB animasyon özelliğiyle de kişiye özel benzersiz bir deneyim inşa ediyor. Türkiye'deki oyuncular için Türkçe olarak geliştirilmiş B930, sıvıya dayanıklı nano-kaplama ve akıllı su tahliye sistemi özellikleriyle sadece teknoloji değil kalite ve dayanıklılık açısından da fark yaratarak 2019'un en sevilen ürünlerinden biri olacak gibi görünüyor.

2019'un bir diğer ürünü ise çift atışlı RGB animasyonlu bir oyun mouse'u olan J95 RGB 5K. Nokta atışı hassasiyeti gerektiren oyunlarda oyunculara maksimum hız ve manevra kabiliyeti veren ürün, kişiye özel RGB efektleri, animasyonları, motor gücü ve yenilmez 4 çekirdek gibi benzersiz avantajlarıyla hem amatör hem de profesyonel oyuncuların favorisi olmaya aday.

Bloody'nin daha kişiselleştirilmiş, hızlı ve hassas oyun keyfi için ürettiği geniş ürün skalasına 2019'da da yepyeni üyeler eklenmeye devam edecek. Ünlü markanın Şubat ayı itibariyle oyuncularla buluşacak yepyeni ürünleri arasında G520 ve G530 7.1 USB kulaklıklar ve B-088S mouse pad var.

Jhonnie'den bol ödüllü Bloody 2019 twitch yayını

2018'e veda ederken oldukça eğlenceli bir twitch yayınına da ev sahipliği yapan marka, bol bol ödül dağıtarak başarılarla dolu senesini oyuncularla da kutlamış oldu. Ünlü LOL sunucusu Caner Güngörür (Jhonnie) tarafından yapılan yayında katılımcılara 16 adet Bloody ürünü hediye edildi. Sabah 10:30'da başlayan ve tam 7,5 saat süren yayını yaklaşık 10 bin kişi izledi. Güçlü donanımıyla dikkat çeken üst seviye ürünler tasarlamaya devam eden Bloody,2019'da da farklı etkinliklerle oyuncularla buluşmaya devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:32 Kaynak: Bültenler

League Of Legends, Güncel
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