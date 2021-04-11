Bloomberg analizi: Covid aşılamasında zengin ülkeler yoksul ülkelere göre '25 kat hızlı'

ABD Merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in veri analizi, varlıklı ülkelerde Covid-19 aşılarının, gelişmekte olan ülkelere oranla 25 kat daha hızlı yapıldığını ortaya koydu.

Bloomberg'in analizi, dünya nüfusunun yüzde 5'inin tam doz aşılanması için yeterli aşı geliştirilmiş olsa da, dağıtımda orantısızlık olduğuna dikkat çekti.

Analize göre, Perşembe günü itibariyle dünyadaki Covid aşılarının yüzde 40'ı küresel nüfusun yüzde 11'ini temsil eden 27 zengin ülkeye gitmişken, gelir düzeyi en düşük ülkelerden oluşan yüzde 11'lik kesime düşen pay, yüzde 1,6 ile sınırlı kaldı.

Analiz, Bloomberg'in aşı takibine yönelik kendi veri tabanına dayanıyor.

Ülkelerin refah düzeyi, nüfusu ve aşılara erişimini ölçen veri tabanı, 154 ülkeden 726 milyondan fazla aşılamayı dikkate alıyor.

Dünya nüfusunun yüzde 8'ini temsil eden, çoğu düşük gelir düzeyine sahip 40'tan fazla ülkede ise, kamuya açık bir aşı takibi veri tabanı yok.

Veri analizinden öne çıkan başlıklar şöyle:

Aşılama yarışında hangi ülke nerede?

Bloomberg'in aşı takibi veri tabanı, ülkelerin aşılama yarışının da bir fotoğrafını çekiyor.

Bloomberg'in veri tabanına göre ABD, 174 milyondan fazla doz ile en fazla aşılama yapan ülke. ABD'yi 149 milyondan fazla doz ile Çin, Hindistan (94 milyondan fazla), Avrupa Birliği (87 milyondan fazla), İngiltere (37 milyondan fazla) ve Brezilya (28 milyondan fazla) takip ediyor.

Türkiye Bloomberg'in listesinde 7. sırada. Aşılar da ülke nüfusunun yüzde 10.9'una yetecek miktarda.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de aşı olanların sayısı 18 milyondan fazla.