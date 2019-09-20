Son Dakika Haberleri: Bloomberg muhabirlerinin yargılandığı davada beraat talebine ret, duruşma ertelendi
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Bloomberg muhabirlerinin yargılandığı davada beraat talebine ret, duruşma ertelendi

40 dakika önce

Bloomberg'in iki Türkiye muhabiri ve 36 kişi aleyhine hapis cezası talebiyle açılan davanın ilk duruşması İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülmeye başlandı. Mahkeme sanıkların beraat talebini reddetti, duruşma 17 Ocak 2020’ye ertelendi.

Bloomberg muhabirlerinin yargılandığı davada beraat talebine ret, duruşma ertelendi, System.String[]

Türk Lirası'ndaki değer kaybı ile ilgili haber yapan basın kuruluşu Bloomberg'in iki Türkiye muhabiri ve 36 kişi aleyhine hapis cezası talebiyle açılan davanın ilk duruşması İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmeye başlandı. Mahkeme, sanıkların beraat talebini reddetti, duruşma 17 Ocak 2020'ye ertelendi.


Bloomberg haber ajansının Türkiye muhabirleri Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç 'Türk ekonomisinin istikrarını zayıflatmaya çalışmakla' suçlanıyor.

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Bloomberg, İstanbul, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:00 
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