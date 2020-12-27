Bloomberg'den Türkiye'de de denenen Çin aşısıyla ilgili kafa karıştıran iddia: Etkisi belli değil - Son Dakika

Bloomberg'den Türkiye'de de denenen Çin aşısıyla ilgili kafa karıştıran iddia: Etkisi belli değil

27.12.2020 08:21
Bloomberg'den Türkiye'de de denenen Çin aşısıyla ilgili kafa karıştıran iddia: Etkisi belli değil, System.String[]

Koronavirüs salgınına karşı Çinli Sinovac tarafından geliştirilen aşının test süreci Brezilya, Türkiye, Endonezya ve Şili'de devam ediyor. Bloomberg, Türkiye'de 29 vaka üzerinde denenen korona aşılarının yüzde 91.25 oranında etkili olmasına, Brezilya'dan umut verici açıklamalar gelmesine rağmen Çin aşısının etkisinin belli olmadığını iddia etti.

Dünya çapında 80 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüse karşı Çinli Sinovac'ın geliştirdiği aşının üçüncü faz sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta içinde Çinli yetkililer aşı sonuçlarında yaklaşık 15 günlük bir rötar olduğunu açıklarken aşının denendiği Brezilya ve Türkiye'den de peş peşe açıklamalar geldi.

"ETKİLİLİK ORANININ YÜZDE 90'A ULAŞMADIĞINI BİLİYORUZ"

ABD'nin çok okunan medya kuruluşlarından Bloomberg'e konuşan kaynaklar, "Sinovac Brezilya, Türkiye, Endonezya ve Şili'deki üçüncü faz testlerin sonuçlarını tamamlıyor. Bu testler görece olarak her birinden bağımsız ve farklı protokollerle çalışıyor. Bu testler tek bir norm etrafında yönetilmiyor" dedi.

Aşının Brezilya'daki test sonuçlarının geçen hafta ertelendiği açıklanırken etkisinin de yüzde 50'den fazla olduğu kaydedilmişti. Sao Paulo Eyaleti Sağlık Bakanı Jean Gorinchteyn, "Aşı yüzde 90 etkililik oranına ulaşmadı. Yüzde 50'nin ne kadar üzerinde, yüzde 60 mı, yüzde 70 mi yoksa yüzde 80 mil bilmiyoruz fakat bu oran bile salgının nüfusumuz üzerindeki etkisini azaltır. Etkililik oranının yüzde 90'a ulaşmadığını biliyoruz" ifadesini kullandı.

AŞI DENEMESİ TÜRKİYE'DE 29 VAKA İLE YAPILDI

Bloomberg, Türkiye'deki denemelere ve yapılan açıklamalara geniş yer ayırdı. Türkiye'deki sonuçlara göre aşının etkililik oranının yüzde 91.25 olduğu kaydedildi. Bloomberg'e konuşan ve Türkiye'deki testlerle ilgili bilgisi olan bir yetkili, "Bu denemeler sadece 29 vaka ile yapıldı. Dolayısıyla aşının kesin etkisini ortaya çıkaran bir sonuç yok. Koronavirüs vakaları devam ettikçe testlerden daha net bir sonuç çıkacak" dedi.

"ÇİN AŞISIYLA İLGİLİ GÜVEN KAYBI YAŞANIYOR"

Sinovac'ın sözcüsü konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Çinli bilim insanlarının Batılı rakiplerine karşı geri planda kaldığını yazan Bloomberg, "Bu gecikme Sinovac'ın aşısındaki etkililik oranı ile ilgili kafa karışıklığı yarattı. Dünyanın salgınla mücadele edecek en etkili aşıya odaklandığı günlerde güven kaybı yaşadı. Pfizer ve Moderna'nın aşıları semptom gösteren vakaları yüzde 90 oranında azalttı" yorumunu yaptı.

Bloomberg'den Türkiye'de de denenen Çin aşısıyla ilgili kafa karıştıran iddia: Etkisi belli değil

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Son Dakika Dünya Bloomberg'den Türkiye'de de denenen Çin aşısıyla ilgili kafa karıştıran iddia: Etkisi belli değil - Son Dakika Dünya


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