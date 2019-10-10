Bloomberg: Trump, Tillerson'ı Zarrab'a yönelik suçlamaların düşmesi için ikna etmeye çalıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, iki yıl önce dönemin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a, kişisel avukatı Rudy Guilani'nin müvekkili olan Rıza Zarrab'a Adalet Bakanlığı'nın yönelttiği suçlamaları düşürmeye ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Bloomberg'ün 2017'de Oval Ofis'te yapılan görüşmeyi bilen üç kişiye dayardırdığı haberine göre, Tillerson bunun devam eden bir soruşturmaya müdahale olacağını söyleyerek, Trump'ın talebini reddetti. Görüşmeye tanık olan diğer kişilerin de Trump'ın bu isteği karşısında şoke oldukları kaydedildi.

Tillerson'ın, Oval Ofis'in hemen dışındaki koridorda, dönemin Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'e de itirazlarını tekrarladığı ve bu isteğin yasadışı olduğunu söylediği belirtildi.

Beyaz Saray, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Kelly ve Tillerson da temsilcileri aracılığıyla yorum yapmak istemediklerini söyledi.

Konuya hakim bir başka adının açıklanmasını istemeyen kaynak da, Adalet Bakanlığı'nın Zarrab'a yönelik suçlamaları düşürmeyi asla değerlendirmediğini belirtti.

Rıza Zarrab, o dönem New York'taki bir federal mahkeme tarafından, ABD'nin İran'ın nükleer programına yönelik ambargoları delme suçlamasından yargılanıyordu.

Zarrab, eski Adalet Bakanı Michael Mukasey ve Giuliani'yi avukatları olarak tutmuştu ve Giulani, konuya mahkeme dışında, diplomatik bir çözüm bulunması için birçok kez ABD'li yetkililerle görüştüğünü söylemişti.

Tillerson'ın, Trump'ın Zarrab için gündeme getirdiği talebine itirazı, 25 Temmuz'da Ukrayna lideriyle yapılan telefon görüşmesinin, Trump hakkında azil sürecini başlatmasının ardından ABD Başkanı'nın yabancı liderlerle görüşmelerinin tartışmaya açıldığı bir dönemde gündeme geldi.

'Zarrab'ın serbest bırakılması Erdoğan'ın önceliğiydi'

Bloomberg, Zarrrab'ın serbest bırakılmasınının, New York'taki savcılarla işbirliği yapmayı kabul edene dek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için önemli bir öncelik olduğunu belirtti.

Bloomberg'e habere şöyle devam etti;

"Trump'ın Tillerson'dan müdahale talebinin uygunsuz olup olmadığını değerlendirip değerlendirmediği, ya da hem diplomatik fayda sağlayabilecek hem de uzun süredir kendisine destek veren Giuliani'ye yardım edebileceği bir konuda bir başkan olarak yapabileceklerinin sınırlarını test edip etmediği net değil. Oval Ofis'teki toplantı 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşti ve Giuliani o zaman, şimdi olduğu gibi Trump'ın kişisel avukatı değildi."

Haberde, Giuliani'nin bir telefon röportajında, başta Zarrab konusunu Trump'la konuştuğunu reddettiği, ancak daha sonra bunu yapmış olabileceğini söylediği kaydedildi.

Bloomberg'e göre Giuliani, Türkiye'de hapsedilen Amerikalı Pastör Andrew Brunson karşılığında, Zarrab'ın verilmesini öngören bir mahkum takası anlaşmasını ayarlayabilme çabaları kapsamında ABD'li yetkililerle görüştüğünü söyledi.

'Zarrab-Brunson takası'

Giuliani "Velev ki, bu konuda Trump ile konuştum, ne olmuş ki? O dönem özel bir avukattım. Belki yanlış hatırlıyorum. Belki bir diyalogda ismini gündeme getirmiş olabilirim. Belki de bir mahkum takası yapmaya çalıştığım için, başkanın adamlarından biri Zarrab hakkında konuştu." dedi.

Giuilani Zarrab konusunu, Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü iki yıl önce açıklamıştı, ancak bu konuyu Tillerson ile doğrudan görüşüp görüşmediğini söylemeyi reddetmiş ve "Bunu bilmeye hakkınız yok." demişti.

Bloomberg, "tıpkı Ukrayna'daki gelişmelerde olduğu gibi Giuliani'nin, Türkiye'yle ilişkilerde çok müdahil olduğu için Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin rahatsız olduğunu" belirtti ve Giuiliani'nin Zarrab davasına bir çözüm bulma çabaları kapsamında 2017'de Türkiye'de Erdoğan ile görüştüğünü" hatırlattı.

Giuliani ve Mukasey'nin daha sonra, Zarrab davasına bakan yargıca bir mektup yazıp, Erdoğan'la görüşmeden önce dönemin Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı bilgilendirdiklerini söylemişti.

Bloomberg ayrıca Tillerson'ın daha önce açıkça, Trump'ın kendisinden yasadışı şeyler yapmasını istediğini söylediğini hatırlattı.