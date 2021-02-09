Bloomberg'den S-400 iddiası: Türkiye ABD'ye, tavrını koşullu olarak değiştirebileceği sinyalini verdi - Son Dakika
BBC

Bloomberg'den S-400 iddiası: Türkiye ABD'ye, tavrını koşullu olarak değiştirebileceği sinyalini verdi

09.02.2021 21:37
Bloomberg'den S-400 iddiası: Türkiye ABD'ye, tavrını koşullu olarak değiştirebileceği sinyalini verdi, System.String[]

Bloomberg haber ajansı, Türkiye'nin, ABD'nin Suriye'deki terör örgütü YPG ile ilişkisini kesmesi halinde, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemi konusunda tavrını değiştirme sinyali verdiğini öne sürdü.

Bloomberg haber ajansı, Türkiye'nin, ABD'nin Suriye'deki Kürt güçlerle ilişkisini kesmesi halinde, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemi konusunda tavrını değiştirme sinyali verdiğini bildirdi.

Bloomberg'e konuşan ve adları açıklanmayan iki Türk yetkili, Türkiye hükümetinin bu konuda taviz vermeye hazır olduğunu söyledi.

İddiaya göre yetkililer, Türkiye'nin S-400 füzelerinin 'sınırlı kullanımını' iki nedenle kabul edebileceğini belirtti: Gelecekte ABD yapımı silahların tedariğinin garanti altına alınması ve Türk ekonomisinin zarar görmesinin önüne geçilmesi.

Bloomberg'e konuşan Türk yetkililer, Ankara'nın, Washington'un Suriye'de YPG savaşçılarını daha da güçlendirmesinin önüne geçmek istediğini de kaydetti.

Ajanstaki haberde, Türkiye'de bankacılık hisselerinin, ABD'yle ilişkilerin düzeleceği beklentisiyle yüzde 3,4 değer kazandığı, Halkbank hisseleri için de bu oranın yüzde 2,1 olduğu vurgulandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin'e konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Varşova Paktı üyesi olup sonradan NATO'ya katılan birçok Avrupa ülkesinde hala Sovyet döneminden kalma silah sistemleri var. Bu silahlar da pekala NATO içinde sistemde tutuluyor" demiş ve eklemişti:

"Biz de bunu söyledik, Girit'teki S-300'lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, bunu müzakereye açığız dedik."

Akar ayrıca "ABD ile ilişkilerde en çok hassas olduğumuz konu bu ülkenin PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'ye verdiği destektir. Biz ABD ile yürüttüğümüz görüşmelerde S-400'ler konusunda bir çözüm bulabiliriz. Ama YPG konusunda, gerçekleri görmelerini bekliyoruz. Bir çözüm bulamazsak ABD ile ilişkilerde hiçbir yere gidemeyiz" diye konuşmuştu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ise geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, S-400 konusunda ABD'nin tutumunda bir değişiklik olmadığını söylemişti.

Satterfield, "Ocak ayı sonunda yürürlüğe giren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için Türkiye'nin S-400'e sahip olmamasını şart koşuyor. Bu yeni ve daha katı bir yasal zorunluluk, fakat bu bir ABD yasası" demişti.

Türkiye, Ekim ayında S-400 füzelerini denedi ama aktive etmedi.

ABD, Aralık ayında Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle CAATSA kapsamında uygulanacak yaptırımları açıkladı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve kurumun yetkilileri yaptırım listesine alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen ay yaptığı açıklamada, "Şu anda S-400'de birinci paketi halletmiştik, şimdi de ikinci paket daha önce yaptığımız görüşmeye dayalı olarak devam ediyor. Ay sonu Rusya ile görüşmemiz olacak, bununla beraber birçok konuyu görüşeceğiz" demişti.

Bloomberg'e göre Erdoğan'ın bahsettiği görüşmenin ertelenip ertelenmediği henüz bilinmiyor.

Bloomberg'den S-400 iddiası: Türkiye ABD'ye, tavrını koşullu olarak değiştirebileceği sinyalini verdi

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Son Dakika Dünya Bloomberg'den S-400 iddiası: Türkiye ABD'ye, tavrını koşullu olarak değiştirebileceği sinyalini verdi - Son Dakika Dünya

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