Son Dakika Haberleri: Türkiye ABD'ye YPG'li güçlerin elindeki ağır silahları toplaması için baskı yapıyor
Son Dakika Dünya Haber

Türkiye ABD'ye YPG'li güçlerin elindeki ağır silahları toplaması için baskı yapıyor

3 saat önce

ABD merkezli haber kuruluşuna konuşan bir üst düzey Türk güvenlik yetkilisi, Ankara'nın ABD'den Suriye'de desteklediği YPG'li savaşçılara tedarik ettiği ağır silahları geri alarak, Türkiye'nin kontrolündeki güvenli bölgeye getirmesini istediğini aktardı.

ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, Türkiye'nin ABD'ye Suriye'deki YPG'li güçlerin elindeki ağır silahları toplaması konusunda baskı yaptığını öne sürdü. Bloomberg haberini ismini vermek istemeyen bir üst düzey Türk güvenlik yetkilisine dayandırdı.

"YPG İLE TEMAS İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Bloomberg'e konuşan yetkili, Türkiye'nin ABD'den Suriye'de desteklediği YPG'li savaşçıları sınırın 30-40 km güneyine gitmelerini sağlamalarını, ayrıca YPG'li güçlere tedarik ettiği ağır silahları alarak Türkiye'nin kontrolündeki güvenli bölgeye getirmesini istediğini aktardı.

Türk yetkili ayrıca, YPG ile "doğrudan temaslar yürütüldüğüne ilişkin" iddiaların doğru olmadığını söyledi.

ABD, YPG'yi Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı mücadelede sahadaki en önemli gücü olarak görürken, Türkiye, " PKK'nın Suriye kolu" olduğu gerekçesiyle YPG'yi "terör örgütü" olarak niteliyor.

GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın alma kararı, ABD'nin de buna karşılık Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulayacağını söylemesi nedeniyle iki ülke arasındaki gerginlik sürüyor.

ERDOĞAN RESMEN AÇIKLADI

Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "'Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır' demiyorum, almıştır" sözleriyle, Temmuz ayında teslimatın gerçekleşeceğinin net olduğu mesajını verdi.

Erdoğan ayrıca, "Suriye'de sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu, Cerablus- Afrin hattında, Kuzey Irak sahasında nasıl kırdıysak Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde paramparça edececeğiz" diye konuştu.

Türkiye, ABD ile süren görüşmelerin sonuç vermemesi halinde, Suriye'nin kuzeyine güvenli bölgeyi kendileri oluşturacağını söylüyor.

Türkiye ABD'ye YPG'li güçlerin elindeki ağır silahları toplaması için baskı yapıyor
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:44 Kaynak: Diğer
Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaraylı Nigel Hayes, Zalgiris Kaunas'a gitti Türkiye, Batı Asya'da en çok doğrudan yabancı yatırımcı çeken ülke oldu Erdoğan'dan 6 maddelik paylaşım Eski komando kayak maratonunda kopan ayak parmağını bara bağışladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 12:41:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye ABD'ye YPG'li güçlerin elindeki ağır silahları toplaması için baskı yapıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]