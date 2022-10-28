Elon Musk'ın Twitter'ı emanet edeceği isim belli oldu! - Son Dakika
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Elon Musk'ın Twitter'ı emanet edeceği isim belli oldu!

28.10.2022 16:41
Elon Musk'ın Twitter'ı emanet edeceği isim belli oldu!

Bloomberg, Twitter satın alımı sonrası için hazırladığı raporda boş kalan CEO koltuğuna Elon Musk'ın oturacağını açıkladı!

Elon Musk geçtiğimiz Mart ayında Twitter'ı satın almak için harekete geçmişti. Tesla ve SpaceX'in kurucu su, uzun uğraşlar sonucunda Twitter'ı kesin olarak satın aldı. Satın alma sürecinde ünlü iş insanı ve Twitter yöneticileri arasındaki yaşananlar, satın alım sonrası işten çıkarmayla son buldu. Elon Musk, başta Twitter CEO 'su Parag Agrawall olmak üzere birçok üst düzey yöneticiyi yerinden etti.

Boş kalan koltuğa kimin oturacağı tartışılırken Bloomberg CEO koltuğuna oturacak ismi açıkladı. Bloomberg ek olarak Elon Musk'ın ömür boyu Twitter'dan men edilen hesaplar için de neye karar vereceğini bildirdi. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk olacak!

Bloomberg'e göre Twitter 'ı satın aldıktan sonra Parag Agrawal'ı işten çıkaran Elon Musk, boşalan CEO koltuğuna kendisi oturacak. Ancak kısa süre sonra uzun vadeli olacak şekilde yerine başkasını atayacak. Satın alma sırasında Twitter üzerinden atışan ikilinin tartışması Elon Musk'ın Agrawal'a kaka emojisi göndermesiyle son bulmuştu. İkili, Twitter'da yer alan bot hesaplar yüzünden satın alma konusunda anlaşmazlığa girmişti.

Elon Musk'ın Twitter'ı emanet edeceği isim belli oldu!

Bloomberg, ayrıca Twitter'dan ömür boyu men edilen kişiler için de bu yasağın kalkacağını açıkladı. İş insanı, daha satın alma anlaşması yeni başlamışken sosyal medya platformunun özgür ve dijital bir şehir yapmak istediğini dile getirmişti. Fakat bazı kişiler bu yasağın kaldırılması konusunda siyasi olarak sorunlar çıkaracağını düşünüyor. Çünkü eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabı, paylaşımlarının şiddet çağrıştırması nedeniyle kapatılmıştı.

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Öyle ki, bu kararın satın alma sonrasında gelecek olması birçok analist tarafından tartışılıyordu. Hatta daha kesin bir açıklama yapılmadan Donald Trump yanlılarının kutlama yaptığı iddiaları mevcut. Fakat bir diğer yandan da Donald Trump'ın hesabının tekrar aktif olması durumunda reklamcıların, Twitter'ı protesto edeceği konuşuluyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk, Twitter CEO 'luğunu ne kadar sürdürecek ve sosyal medya platformundan men edilen kişiler geri dönmeli mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Elon Musk'ın Twitter'ı emanet edeceği isim belli oldu! - Son Dakika

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