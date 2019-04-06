Blu-ray Nedir, Dvd ile Arasındaki Farklar Nelerdir?

Blu-ray, 2006 yılında hayatımıza girmiş olan yüksek kaliteli bir disk formatı. DVD formatının yerini alması için üretilmiş olan Blu-ray, piyasaya çıkışının ardından çok geçmeden DVD ile ciddi bir rekabete girerek tahtını sallamaya başladı. Bu taht sallama yarışında Blu-ray düzeyinde olan bir diğer format ise HD DVD idi. Blu-ray ve HD DVD'nin saltanatı yıllar içinde daha da yayılmış olsa da hepimizin bildiği gibi DVD'nin kullanımı devam ediyor.DVD'yi tahtından edecek kadar güçlü olan bu iki formatın arasındaki ana fark ise Blu-ray'in HD DVD'ye göre daha fazla kapasiteye sahip olması. İçinde bulunduğumuz döneme bakarsak bu ikilinin liderliği elde etmesinin ardından HD DVD de Blu-ray'e karşı koyamayıp zamanla eski ününü kaybetti. Peki disk formatlarının arasında liderliği elinde tutan Blu-ray tam olarak nedir?Blu-ray, kapasite anlamında DVD'yi ve HD DVD'yi tabiri caizse katlıyor. Sıradan bir DVD'nin kapasitesi 4,7 GB, çift katmanlı ve çift taraflı olanlarında ise boyut 17 GB'dır. Blu-ray disklere bakıldığında tek katmanlı bir disk 25 GB'dır. Çift katman olması durumunda ise bu boyut 50 GB'a ulaşır. DVD disklere kaydedilmiş bir filmin görüntü kalitesi boyut kısıtlamasından dolayı düşük olacağından, günümüzde 4K çözünürlüğe sahip filmleri Blu-ray'in gelişmiş versiyonu Ultra HD Blu-ray disklerle rahatlıkla izleyebiliyoruz.DVD'nin sunabildiği maksimum çözünürlüğün 720x480 piksel civarlarında seyrettiğini göz önüne alırsak, iki format arasındaki kalite farkını tahmin etmek pek de zor değil.Yaygın olarak kullandığımız dönemde fark edememiş olsak da DVD'ye kaydedilmiş filmlerin renk tonları ve derinliği bir hayli kısıtlıdır. Blu-ray, DVD'nin sunduğu alanın 5 katını sunabildiği için çok daha renkli ve kaliteli görüntüler diskin içine aktarılabiliyor. Görüntü kalitesine ek olarak daha fazla ses dosyası da barındırabildiği için ses kalitesi bu doğrultuda daha iyi hale geliyor.Bir diğer fark ise bu iki diskin üretim aşamasında ortaya çıkıyor. Bir dönemin en yaygın kullanılan disk formatı DVD, üretim sırasında kırmızı lazerlerle temasa girer. Bahsi geçen bu kırmızı lazerin dalga boyu ise ortalama 650 nanometredir. DVD'den farklı olarak mavi ve mor lazerlerle üretilen Blu-ray disklerin dalga boyu ise 405 nanometreye kadar ulaşabilir ve böylece daha fazla veri alanı elde edilir.Günümüzde üretilen 4K ve hatta daha gelişmiş teknolojiye sahip televizyonlardan sinematik anlamda iyi verim alabilmek için başvurulabilecek en iyi seçenek Blu-ray. Yeni yeni yayıldığı dönemde Blu-ray oynatıcıların fiyatları cep yakıyor olsa da artık o kadar da pahalı ürünler değiller.Üstelik Blu-ray filmlerin fiyatları da eskisi kadar uçuk değil. Blu-ray'in DVD'yi ne zaman tamamen ortadan kaldıracağı tahmin edilebilir bir konu değil ancak uzun bir süre boyunca Blu-ray'in ihtiyaçlarımızı karşılayacağı düşünülüyor.