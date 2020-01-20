Blue Monday: Yılın üçüncü pazartesi günü en depresif gün mü? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Blue Monday: Yılın üçüncü pazartesi günü en depresif gün mü? - Son Dakika Dünya

Blue Monday: Yılın üçüncü pazartesi günü en depresif gün mü?

6 saat önce

Kötü hava koşulları ve yılbaşında hediyelere harcanan kredi kartı borçları gibi etkenlerin birleşmesi ile bugün yılın en depresif günü seçildi

Blue Monday: Yılın üçüncü pazartesi günü en depresif gün mü?, System.String[]

Dünya çapında ocak ayının üçüncü pazartesi günü, "yılın en depresif günü" olarak anılıyor. 'Pazartesi sendromu' (Blue Monday) olarak da bilinen günde insanlar, ruhsal anlamda "enerjilerini düşük ve kendilerini üzgün hissettiğini" söylüyor.


Peki sosyal medyada da yer bulan 'Blue Monday' tartışmalarının bilimsel bir açıklaması var mı? ya da yılbaşının ardından stoklarda kalan hediyelerin satışı için öne sürülmüş ticari gerekçesi olan bir "bunalım" mı Blue Monday?

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 20 Ocak 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Havaalanında olay çıkartan Aleyna Tilki hakkında soruşturma başlatıldı İstanbul'da perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyor Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye füzeli saldırı düzenlendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 01:12:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Blue Monday: Yılın üçüncü pazartesi günü en depresif gün mü? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]