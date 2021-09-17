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'BLUE SAPPHİRE' İLE MARMARİS'E 220 TURİST GELDİ - Son Dakika

'BLUE SAPPHİRE' İLE MARMARİS'E 220 TURİST GELDİ

17.09.2021 15:34

MUĞLA Marmaris'te bu sabah demirlenen, Bahama bayraklı 'Blue Sapphire' isimli kruvaziyer ile büyük bölümü Rus 220 yolcu turist ilçeye geldi.

MUĞLA Marmaris'te bu sabah demirlenen, Bahama bayraklı 'Blue Sapphire' isimli kruvaziyer ile büyük bölümü Rus 220 yolcu turist ilçeye geldi. 14 günlük aradan sonra ikinci kez ilçeye gelen gemiden inen turistlerin bir bölümü, turlara katılırken, bir bölümü ise merkezde gezmeyi tercih etti.

Mısır'ın İskenderiye şehrinden dün Muğla'nın Bodrum ilçesine gelerek demirleyen, 'Bahama' bayraklı 'Blue Sapphire' adlı kruvaziyerin bugünkü durağı ise Marmaris oldu. Bu sabah ilçeye gelen lüks yolcu gemisi, gümrüklü limana demirledi. 200 metre uzunluğunda, 29 metre genişliğindeki gemiden inen, çoğu Rus ve Hollandalı 220 turist ile 352 kişilik mürettebat, otobüslerle önceden planlanan Ortaca, Dalaman ve Dalyan turlarına katıldı. Kalan az sayıda turist ve mürettebat ise Yat Limanı ile Kapalı Çarşı içinde dolaştı.

Kapalı Çarşı'da kadın çantası satan Ahmet Senvar, "Şu an bekliyoruz. Gemi gelse de bir faydası yok. Gördüğünüz gibi çarşı bomboş" dedi.

Ayakkabı ve tekstil ürünleri satan Abdülkadir Kangar da "Daha siftah yok, 09.00'dan beri bekliyoruz. Biraz turist var ama onlar da alışveriş yapmıyor. Gemi ile gelen turistleri çarşımızda göremedik" diye konuştu.

Gemi yolcusu, Hollandalı güzellik uzmanı Eleni Wersondan (25), "Bodrum ve Marmaris gezdim, harika, çok güzel bir şehir. Marmaris'te kısa bir tur attım ve hediyelik eşya aldım" dedi.

Transatlantik yolcu gemisinin saat 16.50'de Marmaris'ten ayrılarak, Mısır'ın İskenderiye Limanı'na dönüşe geçeceği öğrenildi.

Yolcu gemisinin 15 günde bir Kuşadası, Bodrum ve Marmaris liman ziyareti olacağı belirtildi.

'BLUE SAPPHİRE' İLE MARMARİS'E 220 TURİST GELDİ
'BLUE SAPPHİRE' İLE MARMARİS'E 220 TURİST GELDİ
'BLUE SAPPHİRE' İLE MARMARİS'E 220 TURİST GELDİ
'BLUE SAPPHİRE' İLE MARMARİS'E 220 TURİST GELDİ
'BLUE SAPPHİRE' İLE MARMARİS'E 220 TURİST GELDİ
'BLUE SAPPHİRE' İLE MARMARİS'E 220 TURİST GELDİ
'BLUE SAPPHİRE' İLE MARMARİS'E 220 TURİST GELDİ
'BLUE SAPPHİRE' İLE MARMARİS'E 220 TURİST GELDİ
'BLUE SAPPHİRE' İLE MARMARİS'E 220 TURİST GELDİ
'BLUE SAPPHİRE' İLE MARMARİS'E 220 TURİST GELDİ

Marmaris, turist, Bahama, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'BLUE SAPPHİRE' İLE MARMARİS'E 220 TURİST GELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'BLUE SAPPHİRE' İLE MARMARİS'E 220 TURİST GELDİ - Son Dakika
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