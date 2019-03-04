Blueground ile Bay İnşaat stratejik bir iş birliğine gitti
1 saat önce
İdeal lokasyonlarda özenle seçilmiş mülkleri kiralayarak eşyalı dairelere dönüştüren Blueground, Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul firmalarından Bay İnşaat ile stratejik bir iş birliğine giderek teknoloji odaklı konaklama hizmetini 42 Maslak B Kule'ye taşıdı.
İdeal lokasyonlarda özenle seçilmiş mülkleri kiralayarak eşyalı dairelere dönüştüren Blueground, Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul firmalarından Bay İnşaat ile stratejik bir iş birliğine giderek teknoloji odaklı konaklama hizmetini 42 Maslak B Kule'ye taşıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:00
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