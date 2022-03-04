BM, 1 milyon 209 bin 976 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

BM, 1 milyon 209 bin 976 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu

04.03.2022 13:39
BM, 1 milyon 209 bin 976 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyon 209 bin 976 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyon 209 bin 976 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verileri paylaştı.

Açıklamada, 24 Şubat-3 Mart arasında yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 1 milyon 209 bin 976 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Polonya'ya 649 bin 903, Macaristan'a 144 bin 738, Moldova'ya 103 bin 254, Slovakya'ya 90 bin 329, Romanya'ya 57 bin 192, Rusya'ya 53 bin 300, Belarus'a 384 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 110 bin 876 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin de Rusya'ya geçtiği kaydedildi.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulundu.

YORUMLAR
500
NATO Polonya'da Hava Devriyesini Arttırdı NATO Polonya'da Hava Devriyesini Arttırdı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor (2) Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor (2)

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Polonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, 1 milyon 209 bin 976 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu - Son Dakika


Son Dakika
13:31 18 günlük evliydiler! Eşini başından vuran kocaya 31 yıllık hapis cezası
13:17 Tarım ve Orman Bakanlığı görevini Vahit Kirişci devraldı!
13:16 Cinsel organına oyuncak sıkışan kadın az daha ölüyordu
13:01 Putin'in 'Nükleer güç' tehdidinin ardından Biden, "kıyamet günü uçağı"nı havalandırdı!
12:48 Motorin 19,03'ü görünce Beşiktaşlılar espriyi kaçırmadı: Alemin göz yaşlı, motorin artık Beşiktaşlı!
12:41 Şiddet olaylarında yaşanan artış Jandarma raporuna yansıdı: 48 bin kadın şiddet gördü, 51 bin çocuk suç mağduru
12:34 Rus kontrolüne geçen Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya nerede, Türkiye'ye ne kadar uzak, patlama riski var mı?
12:18 Pakistan'da hain saldırı! Cami içerisinde en az 30 kişi yaşamını yitirdi
12:14 Ukraynalı yetkililerden saldırı düzenlenen nükleer santral açıklaması: Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde olacak
11:57 Akaryakıta her gün zam gelirken, AK Partili Cahit Özkan'dan ilginç iddia: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülkeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 13:44:39. #1.13#
SON DAKİKA: BM, 1 milyon 209 bin 976 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement