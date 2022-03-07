BM: 1 milyon 735 bin 68 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti - Son Dakika
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BM: 1 milyon 735 bin 68 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

07.03.2022 13:16
BM: 1 milyon 735 bin 68 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyon 735 bin 68 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyon 735 bin 68 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verileri paylaştı.

Açıklamada, 24 Şubat-6 Mart arasında yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 1 milyon 735 bin 68 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Polonya'ya 1 milyon 27 bin 603, Macaristan'a 180 bin 163, Slovakya'ya 128 bin 169, Moldova'ya 82 bin 762, Romanya'ya 78 bin 977, Rusya'ya 53 bin 300, Belarus'a 406 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 183 bin 688 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin de Rusya'ya geçtiği kaydedildi.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Mülteci, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: 1 milyon 735 bin 68 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti - Son Dakika


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