Bm: 14 Milyon Ukraynalı Çatışmalar Sebebiyle Evini Terk Etti - Son Dakika
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Bm: 14 Milyon Ukraynalı Çatışmalar Sebebiyle Evini Terk Etti

05.06.2022 11:24
Bm: 14 Milyon Ukraynalı Çatışmalar Sebebiyle Evini Terk Etti

KİEV, 5 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna'da devlet tarafından yönetilen Ukrinform haber ajansının Cumartesi günkü haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna çatışması sebebiyle yaklaşık 14 milyon Ukraynalının evlerini terk etmek zorunda kaldığı tahmininde bulundu.

KİEV, 5 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna'da devlet tarafından yönetilen Ukrinform haber ajansının Cumartesi günkü haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna çatışması sebebiyle yaklaşık 14 milyon Ukraynalının evlerini terk etmek zorunda kaldığı tahmininde bulundu. BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Ukrayna Kriz Koordinatörü Amin Awad'ın yaptığı açıklamaya göre, yerinden edilenlerin çoğu kadınlar ve çocuklar oldu. Açıklamada, çatışma nedeniyle 15,7 milyon Ukraynalının insani desteğe ihtiyaç duyduğu, bazılarının su ve elektriğe erişiminin olmadığı ifade edildi.

BM yetkilisi, 24 Şubat'ta çatışmanın başlamasından beri BM'nin ülkenin doğusundaki kuşatma altındaki şehirlerin de aralarında olduğu tüm Ukrayna'da yaklaşık sekiz milyon kişiye acil insani yardım sağladığını belirtti. BM, Ukrayna'daki insani krizin kışın daha da kötüleşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

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Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bm: 14 Milyon Ukraynalı Çatışmalar Sebebiyle Evini Terk Etti - Son Dakika

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