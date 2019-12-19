BM, 2,4 milyon Filistinlinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM, 2,4 milyon Filistinlinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı - Son Dakika

BM, 2,4 milyon Filistinlinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick, Filistin topraklarında 2,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, bunlardan "en fazla insani yardıma muhtaç" 1,5 milyonuna ulaşmak için yaklaşık 350 milyon dolara ihtiyaç...

BM, 2,4 milyon Filistinlinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick, Filistin topraklarında 2,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, bunlardan "en fazla insani yardıma muhtaç" 1,5 milyonuna ulaşmak için yaklaşık 350 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

McGoldrick, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Filistin toprakları ve Gazze'deki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile 11 Aralık'ta Ramallah'ta kritik durumdaki insani yardıma ihtiyaç duyan Filistinliler için 348 milyon dolar yardım çağrısında bulunduklarını anımsatan McGoldrick, Filistin'de 2,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu tespit ettiklerini belirtti.

McGoldrick, bunların içinde "en fazla insani yardıma muhtaç" durumdaki 1,5 milyon Filistinliye ulaşmayı hedeflediklerini ve bunun için yaklaşık 350 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, "Ama fon kaynakları ve kendi kapasitemizin, ihtiyacı olan tüm insanlara ulaşmamızı olanaksız kılacağının farkındayız." diye konuştu.

İnsani yardıma muhtaç Filistinlilerin yüzde 65'inin gıda güvensizliği yaşadığını aktaran McGoldrick, "Diğer ihtiyaçlar da sağlık, su, sıhhi tesisat, koruma ve barınak." dedi.

McGoldrick, Filistin halkının ihtiyaçlarının giderek arttığı ve Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yapılan yardımların kısıtlandığı bir dönemde çağrıda bulunduklarının altını çizerek, söz konusu çağrının ayrıca UNRWA'nın çalışmalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Özellikle Gazze halkının insani ihtiyaçlarının kritik boyutlarda olduğunu anlatan McGoldrick, talepte bulundukları insani yardımın yüzde 75'ini Gazze halkı için kullanmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler, Filistin, Cenevre, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Haiti'deki BM barış gücü görevlilerinin cinsel istismarı sonucu 265 çocuk dünyaya geldiği iddia edildi
Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız!

Son Dakika Haberleri
03:44 Fransa'da bir polis daha sarı yelekliye şiddetten dolayı ceza aldı - Son Dakika
03:36 BM Libya Özel Misyonu: "Ülkedeki son gelişmeler ve kötüye giden askeri tırmanıştan dolayı üzgünüz" - Son Dakika
03:30 Irak'ta Cumhurbaşkanı Salih'in "Drone" ile tehdit edildiği iddiası - Son Dakika
03:20 Terkos Gölü'nde kayığın alabora olması sonucu 2 kişi kayboldu - Son Dakika
03:11 DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Son Dakika
23:38 Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 03:48:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BM, 2,4 milyon Filistinlinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]