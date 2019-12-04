Son Dakika Haberleri: BM, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük yardım çağrısında bulundu: 29 milyar dolara ihtiyaç var
Son Dakika Dünya BM, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük yardım çağrısında bulundu: 29 milyar dolara ihtiyaç var - Son Dakika Dünya

BM, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük yardım çağrısında bulundu: 29 milyar dolara ihtiyaç var

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), gelecek yıl dünyanın dört bir yanında insani krizle boğuşan 168 milyon mağdur insana yardım için yaklaşık 29 milyar dolar toplanması çağrısında bulundu. BM'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yardım için istediği en yüksek rakam

BM, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük yardım çağrısında bulundu: 29 milyar dolara ihtiyaç var, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), gelecek yıl dünyanın dört bir yanında insani krizle boğuşan 168 milyon mağdur kişiye yardım için yaklaşık 29 milyar dolar toplanması çağrısında bulundu. Bu, BM'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yardım için istediği en yüksek rakam.


BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisince (OCHA) hazırlanan "Küresel İnsani Yardım 2020" raporu, Cenevre'de düzenlenen toplantıyla açıklandı.

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Birleşmiş Milletler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:58 
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