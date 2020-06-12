BM 2 hafta içinde Yemen'e 7 uçakla tıbbi malzeme gönderdi - Son Dakika

BM 2 hafta içinde Yemen'e 7 uçakla tıbbi malzeme gönderdi

Birleşmiş Milletler (BM) 2 hafta içinde, Yemen'in yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek için tıbbi malzeme taşıyan 7 kargo uçağı gönderdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 2 hafta içinde, Yemen'in yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek için tıbbi malzeme taşıyan 7 kargo uçağı gönderdi. Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) ait yaklaşık 17 ton tıbbi malzeme taşıyan kargo uçağı (Husilerin kontrolündeki) Uluslararası Sana Havalimanına indi. Uçağın inmesinin ardından havalimanında özel bir sağlık ekibi tarafından malzemelerin sterilizasyonu yapıldı. BM kurumlarından 2 hafta içinde Yemen'e, 3'ü UNICEF, 3'ü Dünya Sağlık Örgütü ve biri Dünya Gıda Programı'ndan olmak üzere 7 uçak tıbbi malzeme yardımı gönderildi. Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, virüs sebebiyle 136 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 591'e yükseldiğini açıklamıştı. Söz konusu rakamlar, Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgelerdeki vakaları kapsarken, Husilerin elindeki bölgeleri içermiyor. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. BM'yeöre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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