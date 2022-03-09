BM: 2 milyon 155 bin 271 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle 2 milyon 155 bin 271 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-8 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 2 milyon 155 bin 271 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Polonya'ya 1 milyon 294 bin 903, Macaristan'a 203 bin 222, Slovakya'ya 153 bin 303, Romanya'ya 85 bin 444, Rusya'ya 99 bin 300, Moldova'ya 82 bin 762, Belarus'a 592 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 183 bin 688 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin Rusya'ya geçtiği kaydedildi.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.