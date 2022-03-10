BM: 2 milyon 316 bin mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti - Son Dakika
Üye Girişi

BM: 2 milyon 316 bin mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

10.03.2022 12:51
BM: 2 milyon 316 bin mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2 milyon 316 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle 2 milyon 316 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-8 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 2 milyon 316 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Polonya'ya 1 milyon 412 bin 503, Macaristan'a 214 bin 160, Slovakya'ya 165 bin 199, Rusya'ya 97 bin 98, Romanya'ya 84 bin 671, Moldova'ya 82 bin 762, Belarus'a 765 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 258 bin 844 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave 18-23 Şubat'ta Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 96 bin kişinin Rusya'ya geçtiği kaydedildi.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.

YORUMLAR
500
BM: 2 milyon 155 bin 271 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti BM: 2 milyon 155 bin 271 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 2 milyona ulaştı! Birleşmiş Milletler açıkladı Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 2 milyona ulaştı! Birleşmiş Milletler açıkladı

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Mülteci, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: 2 milyon 316 bin mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
12:42 Yıllarca kocasının mezarı diye bomboş bir toprak parçasını ziyaret etmiş! Bu aldatmaca tam 27 yıl sürmüş
12:30 Diplomaside böyle bir trafik görülmedi: Erdoğan, Rus-Ukrayna çatışmasının bitmesi için 16 günde 20'den fazla liderle görüştü
12:24 Lolipop yalamıştı, şimdi de sakız patlattı: Gülşen bildiğimiz gibi, iddialı ve cesur!
12:22 MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 12:57:32. #1.11#
SON DAKİKA: BM: 2 milyon 316 bin mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement