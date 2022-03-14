BM: 2 milyon 808 bin 792 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti - Son Dakika
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BM: 2 milyon 808 bin 792 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

14.03.2022 14:56
BM: 2 milyon 808 bin 792 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2 milyon 808 bin 792 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle 2 milyon 808 bin 792 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-12 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 2 milyon 808 bin 792 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Polonya'ya 1 milyon 720 bin 227, Macaristan'a 255 bin 291, Slovakya'ya 204 bin 862, Rusya'ya 131 bin 365, Moldova'ya 106 bin 994, Romanya'ya 84 bin 671, Belarus'a 1226 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 304 bin 156 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin Rusya'ya geçtiği kaydedildi.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.

En az 596 sivil öldü

Öte yandan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-12 Mart arası en az 596 sivil hayatını kaybetti, 1067 sivil ise yaralandı.

Yapılan açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Mülteci, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: 2 milyon 808 bin 792 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti - Son Dakika


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