BM: 2018'de 770 bin kişi AIDS'ten hayatını kaybetti
8 saat önce
BM AIDS programı UNAIDS, 2018 yılında dünya genelinde AIDS hastası 770 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Raporda, özellikle Afrika kıtasında yaşanan tıbbi gelişmeler sayesinde, 2010'dan bu yana AIDS'e bağlı hastalıklardan ölenlerin sayısında yüzde 30'luk bir düşüş olduğu belirtildi
Birleşmiş Milletler
AIDS programı (UNAIDS
), 2018 yılında dünya genelinde AIDS hastası 770 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Raporda, özellikle Afrika
kıtasında alınan tıbbi önlemler sayesinde, 2010'dan bu yana AIDS'e bağlı hastalıklardan ölenlerin sayısında yüzde 30'luk bir düşüş olduğu tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:52
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