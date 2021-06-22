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Son dakika haber: BM: "2020'de 8 bin 521 çocuk savaş ve çatışmalarda asker olarak kullanıldı" - Son Dakika

Son dakika haber: BM: "2020'de 8 bin 521 çocuk savaş ve çatışmalarda asker olarak kullanıldı"

22.06.2021 11:27
Son dakika haber: BM:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Birleşmiş Milletler (BM), 2020 yılında 8 bin 521 çocuğun savaş ve çatışmalarda asker olarak kullanıldığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), 2020 yılında 8 bin 521 çocuğun savaş ve çatışmalarda asker olarak kullanıldığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, çocuklar ve silahlı çatışmalarla ilgili BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu yıllık raporunda, 2020 yılında dünya genelinde devam eden savaş ve çatışmalarda 8 bin 521 çocuk asker olarak kullanıldığını açıkladı.

Rapora göre, çatışmalar nedeniyle 2 bin 674 çocuk hayatını kaybederken, 5 bin 748 çocuk da yaralandı. Dünya çapında 21 çatışmada 19 bin 379 çocuğa yönelik ihlalleri içeren raporda, en çok ihlallerin yaşandığı ülkelerin Somali, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Afganistan, Suriye ve Yemen olarak açıklandı.

Myanmar ordusunun ve Esad rejiminin çocukların korunmasına yönelik önlemleri uygulayamadığı da kaydedilen raporda, Myanmar ordusunun çocukları öldürdüğü ve cinsel şiddete maruz bıraktığı vurgulandı. Esad rejimi ise, çocukları silah altına almak, öldürmek, okullara yönelik saldırılardır düzenlemekle suçlandı. İsrail'in yer almadığı raporda, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon da 2020 yılında listeden çıkarıldı. - NEW YORK

Son dakika haber: BM: 2020'de 8 bin 521 çocuk savaş ve çatışmalarda asker olarak kullanıldı

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Asker, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: BM: '2020'de 8 bin 521 çocuk savaş ve çatışmalarda asker olarak kullanıldı' - Son Dakika


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