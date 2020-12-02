BM: 2020 en sıcak üç yıldan biri olma yolunda - Son Dakika

BM: 2020 en sıcak üç yıldan biri olma yolunda

02.12.2020 19:27
BM: 2020 en sıcak üç yıldan biri olma yolunda, System.String[]

Dünya Meteoroloji Örgütü'ne (WMO) göre rekor sıcaklıklar, kuraklık ve deniz suyu sıcaklığının artması nedeniyle 2020 tarihteki en sıcak üç yıldan biri olma yolunda.

Dünya Meteoroloji Örgütü'ne (WMO) göre rekor sıcaklıklar, kuraklık ve deniz suyu sıcaklığının artması nedeniyle 2020 tarihteki en sıcak üç yıldan biri olma yolunda. WMO salgına rağmen sera gazının arttığa dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) raporunda, 2020 yılının bugüne kadar kaydedilen en sıcak üç yıldan biri olma yolunda ilerlediği belirtildi.

WMO'nun Küresel İklimin Durumu 2020 yıllık raporunda, dünyanın ısındığına dair bir dizi işaret bulunuyor. Bunlar aşırı kuraklığın daha sıklıkla meydana gelmesi, büyük kasırgalar, buzulların erimesi, Asya ve Afrika'da aşırı yağışlar ve seller ile aşırı sıcak dalgaları olarak sıralanıyor.

Son altı yılda rekor sıcaklar

Raporda, "2020 kayıtlara geçen en sıcak üç yıldan biri olma yolunda. Geçtiğimiz altı yıl 2015-2020, kayıtlardaki en sıcak altı yıl olmaya aday" denildi. Hava sıcaklığı kayıtları 1850 yılından bu yana tutuluyor.

2016 yılı şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl olmayı sürdürüyor. 2016 yılı El Nino kasırgası ile başlamış ve okyanuslarda artan su sıcaklığı, küresel sıcaklıkların da artmasına neden olmuştu. Ancak bundan dört yıl sonra da yüksek sıcaklıklar hala etkisini sürdürüyor.

Sibirya'da sıcaklık rekoru

Sibirya Arktikinde bu yıl sıcaklıklar ortalamanın 5 derece üzerinde seyrediyor. Verkhoyansk kasabasında Haziran sonunda sıcaklıklar 38 dereceye kadar yükselmişti. Bu Kuzey Kutup dairesinin kuzeyinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas "Kara, deniz ve özellikle Arktik'te yeni aşırı sıcaklıklar gördük. Avustralya'da, Sibirya'da, ABD'nin batı kıyısında ve Güney Amerika'da yangınlar büyük alanları yok etti, duman bulutları dünyanın etrafında dolaşıyor" ifadelerini kullandı.

Raporda koronavirüs salgını nedeniyle dünyada birçok ülkede yürürlüğe giren sosyal ve ekonomik hayata yönelik kısıtlamaların sera gazında geçici olarak azalmaya yol açtığı belirtildi.

Küresel ısınma semptomları kötüleşiyor

Raporda Grönland ve Antarktika'daki buzul tabakalarının erimesi nedeniyle deniz seviyesinin yükselme oranının arttığına dikkat çekildi. Okyanusların yüzde 80'inin en az bir kez sıcak dalgasına maruz kaldığı, yüzde 43'ünün ise güçlü olarak tanımlanan sıcak dalgalarına maruz kaldığı belirtildi. 2019 yılında en yüksek okyanus sıcaklığı yaşandı.

Bu yıl aşırı yağışlar ve seller Afrika ve Asya kıtalarının büyük bölümlerini etkilerken, 17 Kasım itibarıyla 30 tane isim verilen kasırga ile kuzey Atlantik'teki kasırga sezonunda bir rekor kırıldı.

Kuraklık nedeniyle de Güney Amerika kıtasındaki Arjantin, Paraguay ve Brezilya'da bazı bölgeler kötü etkilendi.

AFP, DW/ SSB, JD

(c)

BM: 2020 en sıcak üç yıldan biri olma yolunda

Birleşmiş Milletler, Meteoroloji, Afrika, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel BM: 2020 en sıcak üç yıldan biri olma yolunda - Son Dakika


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