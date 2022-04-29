BM: 2021'de Avrupa'ya geçmeye çalışan 3 binden fazla düzensiz göçmen denizde öldü - Son Dakika
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BM: 2021'de Avrupa'ya geçmeye çalışan 3 binden fazla düzensiz göçmen denizde öldü

29.04.2022 13:47
BM: 2021'de Avrupa'ya geçmeye çalışan 3 binden fazla düzensiz göçmen denizde öldü

Birleşmiş Milletler (BM), geçen yıl Akdeniz ve Atlas Okyanusu'ndan Avrupa'ya geçmeye çalışan 3 binden fazla düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini ya da kaybolduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), geçen yıl Akdeniz ve Atlas Okyanusu'ndan Avrupa'ya geçmeye çalışan 3 binden fazla düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini ya da kaybolduğunu bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, uluslararası topluma, "karada ve denizde tehlikeli yolculuklara çıkan mülteci ve sığınmacıların ölümlerini önlemek ve onları korumak için acil destek çağrısı" yaptı.

Mantoo, 2021'de Akdeniz'in orta kesimi ve batısı ile Atlas Okyanusu'nu geçmeye çalışan 3 binden fazla düzensiz göçmenin öldüğünü veya kaybolduğunu aktardı.

Geçen yıl Akdeniz'de 1924, Kanarya Adaları'na giden Afrika'nın kuzeybatı rotasında da 1153 düzensiz göçmenin öldüğü veya kaybolduğu bilgisini paylaşan Mantoo, "İki güzergah için 2020'de bildirilen ölüm sayısı 1544 idi. Endişe verici şekilde, bu yıl başından bu yana 478 kişi daha denizde öldü veya kayboldu." bilgisini paylaştı.

Mantoo, denizdeki ölümlerin hıncahınç dolu ve denize açılmaya elverişli olmayan şişme botlarda gerçekleştiğini, botların pek çoğunun alabora olduğunu veya havası sönerek can kaybına yol açtığını kaydetti.

BMMYK olarak düzensiz göçmenleri korumak, onlara alternatifler sağlamaya yardımcı olmak ve insan tacirlerinin kurbanları olmalarını engellemek için 163,5 milyon dolar fon sağlanması çağrısı yapan Mantoo, bu fonun 25 ülkede kullanacağını ifade etti.

Afrika'nın kuzeyindeki başta Libya olmak üzere Tunus ve Fas gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

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Birleşmiş Milletler, Atlas Okyanusu, Akdeniz, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: 2021'de Avrupa'ya geçmeye çalışan 3 binden fazla düzensiz göçmen denizde öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM: 2021'de Avrupa'ya geçmeye çalışan 3 binden fazla düzensiz göçmen denizde öldü - Son Dakika
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