BM 2022 yılını "Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı" ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde tüketiminin artması için haftada 2-3 öğün balık tüketimini önerirken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 2022 yılını Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı (IYAFA 2022) ilan etti.

Ege İhracatçıları Birliği'nin (EİB) açıklamasında, "İhracatını son 20 yılda yaklaşık 18 kat arttıran Türk su ürünleri sektörü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2022 yılını Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı (IYAFA 2022) ilan etmesi sonrasında yeni ihracat rekorları kırmak için moral depoladı" denildi.