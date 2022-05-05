Bm, 2030'a Kadar Temiz ve Düşük Maliyetli Enerji İçin Eylem Planını Başlattı - Son Dakika

BM'nin yeni enerji eylem planı, BM'nin 30 kuruluşunun ve uluslararası örgütlerin, geçen Eylül ayındaki BM Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu toplantısında verdikleri büyük taahhüdü yerine getirmek için atacağı kolektif eylem adımlarını içeriyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Baş Sözcüsü Stephane Dujarric, BM'nin 2030 yılına kadar herkes için temiz ve düşük maliyetli enerji elde edilmesi amacıyla Çarşamba günü Enerji Eylem Planı'nı başlattığını açıkladı. Dujarric, planın, BM'nin 30 kuruluşunun ve uluslararası örgütlerin, geçen Eylül ayındaki BM Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu toplantısında verdikleri büyük taahhüdü yerine getirmek için atacağı kolektif eylem adımlarını içerdiğini söyledi.

Dujarric, bu taahhüdün, 500 milyon insanın daha elektriğe ve 1 milyar insanın daha temiz pişirme çözümlerine erişimi ile 2025'e kadar yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında 30 milyon iş yaratılmasını içerdiğini söyledi. Sözcü Dujarric, 2030 yılına kadar temiz ve düşük maliyetli enerji sağlayabilmenin, iklim acil durumuna çözüm bulmak ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak için kritik önemde olduğunu belirtti.

Sözcü Dujarric, yeni Enerji Kompakt Eylem Ağı oluşumunu da duyurdu. Oluşumun amacı, temiz enerji hedefleri için destek arayan hükümetleri, enerji kompaktları aracılığıyla taahhütleri desteklemek için, 600 milyar ABD dolarının üzerinde destek sözü veren hükümetler ve işletmelerle buluşturmak. Birleşmiş Milletler, Nijerya ve Şili'nin başkenti Santiago'da enerji erişimini ve geçişini desteklemek için koalisyonlar kurulduğunu bildirdi.