Bm, 2030'a Kadar Temiz ve Düşük Maliyetli Enerji İçin Eylem Planını Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Bm, 2030'a Kadar Temiz ve Düşük Maliyetli Enerji İçin Eylem Planını Başlattı

05.05.2022 14:44
Bm, 2030'a Kadar Temiz ve Düşük Maliyetli Enerji İçin Eylem Planını Başlattı

BM'nin yeni enerji eylem planı, BM'nin 30 kuruluşunun ve uluslararası örgütlerin, geçen Eylül ayındaki BM Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu toplantısında verdikleri büyük taahhüdü yerine getirmek için atacağı kolektif eylem adımlarını içeriyor.

BM'nin yeni enerji eylem planı, BM'nin 30 kuruluşunun ve uluslararası örgütlerin, geçen Eylül ayındaki BM Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu toplantısında verdikleri büyük taahhüdü yerine getirmek için atacağı kolektif eylem adımlarını içeriyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Baş Sözcüsü Stephane Dujarric, BM'nin 2030 yılına kadar herkes için temiz ve düşük maliyetli enerji elde edilmesi amacıyla Çarşamba günü Enerji Eylem Planı'nı başlattığını açıkladı. Dujarric, planın, BM'nin 30 kuruluşunun ve uluslararası örgütlerin, geçen Eylül ayındaki BM Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu toplantısında verdikleri büyük taahhüdü yerine getirmek için atacağı kolektif eylem adımlarını içerdiğini söyledi.

Dujarric, bu taahhüdün, 500 milyon insanın daha elektriğe ve 1 milyar insanın daha temiz pişirme çözümlerine erişimi ile 2025'e kadar yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında 30 milyon iş yaratılmasını içerdiğini söyledi. Sözcü Dujarric, 2030 yılına kadar temiz ve düşük maliyetli enerji sağlayabilmenin, iklim acil durumuna çözüm bulmak ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak için kritik önemde olduğunu belirtti.

Sözcü Dujarric, yeni Enerji Kompakt Eylem Ağı oluşumunu da duyurdu. Oluşumun amacı, temiz enerji hedefleri için destek arayan hükümetleri, enerji kompaktları aracılığıyla taahhütleri desteklemek için, 600 milyar ABD dolarının üzerinde destek sözü veren hükümetler ve işletmelerle buluşturmak. Birleşmiş Milletler, Nijerya ve Şili'nin başkenti Santiago'da enerji erişimini ve geçişini desteklemek için koalisyonlar kurulduğunu bildirdi.

YORUMLAR
500
BM Genel Sekreteri: Askeri operasyon tek başına terörü bitiremeyecek BM Genel Sekreteri: Askeri operasyon tek başına terörü bitiremeyecek BM Genel Sekreteri Guterres, Nijerya ziyaretine başladı BM Genel Sekreteri Guterres, Nijerya ziyaretine başladı

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Enerji, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Bm, 2030'a Kadar Temiz ve Düşük Maliyetli Enerji İçin Eylem Planını Başlattı - Son Dakika


Son Dakika
14:37 Aksoy Araştırma'dan Ertan Aksoy: İlk seçimde iktidar değişecek aksi hayatın olağan akışına aykırı
14:35 Rusya, Ukrayna'ya darbe vurmaya devam ediyor! 600 asker öldürüldü, 3 savaş uçağı düşürüldü
14:22 HDP Genel Merkezi önünde çelenk gerginliği! Polis müdahale etti
14:15 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat görevine geri dönebilecek mi?
13:59 Thodex davasında Faruk Fatih Özer'in abisinden şaşırtan savunma: Asıl mağdur biziz!
13:53 Ibrahimovic, Serdar Dursun'a selam söyledi: Gerçek Zlatan'dan kopyasına selam yolluyorum
13:34 Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko Rusya-Ukrayna savaşının beklenenden uzun sürdüğünü açıkladı!
13:25 Düğünde işini yapan zurnacıya maganda kurşunu isabet etti!
13:25 Putin'in aşçısından Batı'ya ağır sözler: Acınası durumdaki nesli tükenmiş sapıklar
13:06 MHP'li Yalçın'dan İYİ Partili Dervişoğlu'na "havlama" iması: Yetiştiği kapıya ürür!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 14:52:13. #1.13#
SON DAKİKA: Bm, 2030'a Kadar Temiz ve Düşük Maliyetli Enerji İçin Eylem Planını Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement