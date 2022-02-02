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ADDİS ABABA - BM: 2050'de dünya nüfusunun 4'te biri Afrika'da yaşayacak ancak yeterli gıda yok - Son Dakika

ADDİS ABABA - BM: 2050'de dünya nüfusunun 4'te biri Afrika'da yaşayacak ancak yeterli gıda yok

02.02.2022 18:07

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) Genel Sekreteri Vera Songwe, 2050 yılında dünya nüfusunun dörtte birinin Afrika kıtasında yaşayacağını ancak iklim değişimi nedeniyle gıda üretiminde de azalma görüleceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) Genel Sekreteri Vera Songwe, 2050 yılında dünya nüfusunun dörtte birinin Afrika kıtasında yaşayacağını ancak iklim değişimi nedeniyle gıda üretiminde de azalma görüleceği uyarısında bulundu.

Songwe, 35'inci Afrika Birliği Zirvesinin açılışında yaptığı konuşmada, Afrika'nın karşı karşıya olduğu gıda sorununun büyüme riskine işaret ederek, altyapı kapasitesinin güçlendirilmesi, eğitim ve sağlık alanına yatırımlar yapılması gerektiğini söyledi.

Gıda meselesinin eğitim ve ekonomik kalkınma yoluyla aşılabileceğini kaydeden Songwe, "2050'de dünyadaki her dört kişiden biri Afrikalı olacak. Her dört kişiden birinin yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya kalması sorunuyla baş edemeyiz." diye konuştu.

Songwe, iklim değişimiyle mücadele yolunda yeni fikirler üretiliyor olsa da kıtadaki gıda üretiminde azalma beklendiğini, Doğu Afrika'da 2050 yılı itibarıyla yüzde 22 azalma olacağını dile getirdi.

Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinin kıtanın yapacağı en büyük yatırım olacağına vurgu yapan Songwe, "Pandemi bize bilim ve teknolojinin önemini gösterdi. Batı, ABD ve Almanya, aşı geliştirmek için beyin gücünü kendine çekiyor. Bu sadece salgın sırasında gördüğümüz inovasyonlardan biri." ifadesini kullandı.

Afrika ülkeleri liderleri kıtanın önemli meselelerinin masaya yatırılacağı 35. Afrika Birliği (AfB) Zirvesi'nde bu hafta bir araya geliyor.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki genel merkez binasında bugün üye ülke dışişleri bakanlarının toplanmasıyla başlayan zirve, 6 Şubat'a kadar sürecek.

Peş peşe gelen darbeler, iklim değişikliği, iç çatışmalar, terör saldırıları ve Kovid-19 salgınının ana gündem maddesi olacağı zirvede, İsrail'in Birliğe "gözlemci" üye olmasına yönelik itirazlar da tartışılacak.

ADDİS ABABA - BM: 2050'de dünya nüfusunun 4'te biri Afrika'da yaşayacak ancak yeterli gıda yok
ADDİS ABABA - BM: 2050'de dünya nüfusunun 4'te biri Afrika'da yaşayacak ancak yeterli gıda yok
ADDİS ABABA - BM: 2050'de dünya nüfusunun 4'te biri Afrika'da yaşayacak ancak yeterli gıda yok

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Birleşmiş Milletler, Ekonomik Kalkınma, Ekonomi, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ADDİS ABABA - BM: 2050'de dünya nüfusunun 4'te biri Afrika'da yaşayacak ancak yeterli gıda yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADDİS ABABA - BM: 2050'de dünya nüfusunun 4'te biri Afrika'da yaşayacak ancak yeterli gıda yok - Son Dakika
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