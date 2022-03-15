BM: "3 milyon Ukraynalı ülkeden ayrıldı" - Son Dakika
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BM: "3 milyon Ukraynalı ülkeden ayrıldı"

15.03.2022 17:36
BM: "3 milyon Ukraynalı ülkeden ayrıldı"

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Ukrayna'dan ayrılan kişi sayısının 3 milyonu geçtiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Ukrayna'dan ayrılan kişi sayısının 3 milyonu geçtiğini açıkladı.

BM, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik 20 gündür devam eden saldırılarının ardından Ukrayna'yı terk edenlerin sayısının 3 milyonu aştığını bildirdi. BM Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Paul Dillon, "Ukrayna'dan ayrılan mülteci sayısında 3 milyon sınırına ulaştık. 1,7 milyon kişi, ülkeden ayrılarak Polonya'ya gitti" ifadelerini kullandı.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder de savaşın başladığı günden bu yana Ukrayna'dan ayrılan mültecilerin 1,4 milyondan fazlasının çocuklardan oluştuğunu açıkladı.

Romanya'da 450 binden fazla, Moldova'da 350 bine yakın, Macaristan'da yaklaşık 265 bin ve Slovakya'da yaklaşık 215 bin Ukraynalı mülteci bulunuyor.

(İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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