Bm: 350 Gözaltı, En Az 20 Ölü Var

Birleşmiş Milletler (BM), Venezuela'daki protestolarda 350'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Venezuela'daki protestolarda 350'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, en az 20 kişinin öldüğünü açıkladı.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği verilerine göre, Venezuela'nın yasal devlet başkanı Nicolas Maduro'ya karşı düzenlenen gösterilerde 350'den fazla kişi gözaltına alındı. Güvenilir yerel kaynaklara dayanılarak verilen bilgide en az 20 kişinin protestolarda öldüğünü açıkladı. Venezuela Sosyal Çatışma Enstitüsü (ONG) ise 4 günde 26 kişinin öldüğünü bildirdi.



BAĞIMSIZ SORUŞTURMA TALEP ETTİ Bachelet, yetkililer tarafından aşırı güç kullanımının olup olmadığını veya hükümet yanlısı üyelerle diğer silahlı grupların suçlarının olup olmadığının belirlenmesi için bağımsız ve tarafsız bir soruşturma talep etti. Bachelet, "Venezuela'daki durumdan son derece endişe duyuyorum ki bu hızla feci sonuçlara yol açabilir" ifadelerini kullandı. Yüksek Komiser, Venezuelalı siyasi liderleri krizi bitirmek için acil müzakerelere başlama çağrısında bulundu.



(İHA)

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