BM: "4 milyon kişi Ukrayna'dan kaçtı" - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı Yüksek Komiseri Filippo Grandi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "4 milyon kişi Ukrayna'dan kaçtı" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı 35. gününde devam ediyor. Ukrayna'nın birçok kentine saldırılar düzenleyen Rusya'dan kaçan Ukrayna halkı komşu ülkelere sığınıyor. Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı Yüksek Komiseri Filippo Grandi sosyal medya hesabından Ukrayna'dan ayrılan kişi sayıları ilgili son verileri paylaşarak, "5 haftalık süre içinde 4 milyon Ukrayna vatandaşı Rusya'nın saldırılarından kaçtı. Ukrayna'ya yeni geldim. Lviv'deki yetkililer, BM ve diğer ortaklarla bu anlamsız savaştan etkilenen ve yerinden edilmiş insanlara desteğimizi artırmanın yollarını tartışacağız" dedi.

(İHA)