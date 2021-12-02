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BM, 41 milyar dolarla tarihindeki en yüksek insani yardım çağrısında bulundu - Son Dakika

BM, 41 milyar dolarla tarihindeki en yüksek insani yardım çağrısında bulundu

02.12.2021 13:10
BM, 41 milyar dolarla tarihindeki en yüksek insani yardım çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM), tarihinin en büyük yardım çağrısında bulunarak gelecek yıl dünya genelinde çatışmaların ve yoksulluğun pençesinde kalmış 183 milyon kişiye hayat kurtaran yardım ulaştırabilmek için 41 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), tarihinin en büyük yardım çağrısında bulunarak gelecek yıl dünya genelinde çatışmaların ve yoksulluğun pençesinde kalmış 183 milyon kişiye hayat kurtaran yardım ulaştırabilmek için 41 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısıyla BM 2022 Küresel İnsani Yardım Planı'na ilişkin raporu açıkladı.

Raporda, dünya genelinde insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısının her geçen yıl artmaya devam ettiği vurgulandı.

Buna göre, 2022'de geçen yıla göre yüzde 17 artışla dünya genelinde toplam 274 milyon insan acil yardım ve korumaya ihtiyaç duyacak.

İnsani yardıma ihtiyaç duyan ülkeler arasında Afganistan, Suriye, Yemen, Etiyopya ve Sudan listenin ilk 5 sırasında yer alırken, BM'ye göre yardıma ihtiyaç duyanlar arasında Etiyopyalıların durumu "en endişe verici" olarak nitelendirildi.

Raporda, 2021'de dünya genelinde çatışmaların ve yoksulluğun pençesinde kalmış 183 milyon kişiye hayat kurtaran yardım ulaştırabilmek için 41 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunun altı çizildi.

BM'nin insani yardım planı ayrıca Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Irak, Libya, Lübnan, Madagaskar, Mali, Mozambik, Myanmar, Nijer, Nijerya, işgal altındaki Filistin toprakları, Somali, Güney Sudan, Ukrayna ve Venezuela'daki ihtiyaç sahibi milyonları kapsıyor.

Bangladeş'teki kamplardaki Arakanlı Müslümanlar da yardım planı dahilinde.

"Kıtlık 43 ülkede ürkütücü boyutta"

Raporda ayrıca, dünya nüfusunun yüzde 1'inden fazlasının yerinden edildiği, aşırı yoksulluğun ise yeniden yükselişe geçtiği aktarıldı.

Kıtlığın 43 ülkede 45 milyon insan için ürkütücü boyutlara ulaştığına değinilen raporda, kadınların ve kızların en büyük acıyı çektiği vurgulandı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunulan raporda, "Sürekli ve acil yardım olmaz ise 2022 felaket olabilir." uyarısında bulunuldu.

BM insani yardım planına göre, 24 milyondan fazla insanın hayat kurtaran acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu Afganistan'a nakit yardımda da bulunulması hedefleniyor.

"Türkiye gerçekten de oldukça misafirperver"

BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, iklim krizinin "ilk önce ve en kötü şekilde" dünyadaki "en savunmasız insanları" vurduğunu belirtti.

Griffiths, amaçlarının insani yardıma ihtiyaç duyan milyonlarca insana bir umut kapısı açmak olduğunu belirterek, "Uzun süreli çatışmalar sürüyor ve başta Etiyopya, Myanmar ve Afganistan olmak üzere dünyanın birçok yerinde istikrarsızlıklar daha da kötüleşti. Salgın bitmedi ve yoksul ülkeler aşılardan mahrum kaldı." ifadesini kullandı.

AA muhabirinin Türkiye'deki sığınmacılara ilişkin sorusunu cevaplayan Griffiths, "güvenli ve gönüllü" dönüş olmadan Suriyelilerin ülkelerine gitmeleri halinde hedef olabilecekleri uyarısında bulundu.

Griffiths, "Suriyeli mültecilerin Suriye'ye (ancak) güvenli ve gönüllü bir şekilde dönmeleri mecburi." dedi.

Milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'ye övgüde bulunan Griffiths, "Türkiye gerçekten de oldukça misafirperver." dedi.

"Suriyeli mülteciler için 6 milyar dolar ayrıldı"

Ağustos ayında Gaziantep'te Suriye sınırına gittiğini anımsatan Griffiths, Suriyelilere yardım eden Türk vatandaşı genç bir kızın kendisini çok etkilediğini ve genç kızın Suriyelilere yardım konusunda kendisine, "Bu bizim için bir zorunluluk" dediğini aktardı.

Griffiths, Türkiye, Lübnan ve Ürdün'deki Suriyeli mülteciler için 6 milyar dolar fon ayırdıklarını, bunun ciddi bir miktar olduğunu savundu.

BM, sivil toplum kuruluşları, hükümetler ve özel sektör tarafından yürütülen projelerle geçen yıl 107 milyon kişiye ulaşılmış, hedefin yüzde 70'i gerçekleştirilebilmişti.

Birleşmiş Milletler, Afganistan, Türkiye, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, 41 milyar dolarla tarihindeki en yüksek insani yardım çağrısında bulundu - Son Dakika


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