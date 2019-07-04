Son Dakika Haberleri: BM: 53 kişinin öldüğü hava saldırısından kaçan mültecilere ateş açıldı
Son Dakika Dünya Haber

BM: 53 kişinin öldüğü hava saldırısından kaçan mültecilere ateş açıldı

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), Libyalı güvenlik güçlerinin, hava saldırısından kaçan göçmen ve mültecilerin üzerine ateş açtığı yolunda bilgiye sahip olduğunu açıkladı.

BM: 53 kişinin öldüğü hava saldırısından kaçan mültecilere ateş açıldı, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM), Libyalı güvenlik güçlerinin, hava saldırısından kaçan göçmen ve mültecilerin üzerine ateş açtığı yolunda bilgiye sahip olduğunu açıkladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre, salı günü düzenlenen iki hava saldırısından birisi boş bir garaja, ikincisi ise yaklaşık 120 göçmen ve mültecinin yaşadığı hangara isabet etti.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:07 
Birleşmiş Milletler, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan BM ile PKK'nın gizli yaptığı anlaşmaya tepki: En hafif ifadeyle skandal Kızının ölüm tuzağından sağ çıkan baba konuştu: Silah tutukluk yaptı, hayatım kurtuldu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıya ilişkin açıklama Akdeniz'de göçmen faciası! 81 kişi kayıp

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 19:53:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM: 53 kişinin öldüğü hava saldırısından kaçan mültecilere ateş açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]