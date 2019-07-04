BM: 53 kişinin öldüğü hava saldırısından kaçan mültecilere ateş açıldı
1 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM), Libyalı güvenlik güçlerinin, hava saldırısından kaçan göçmen ve mültecilerin üzerine ateş açtığı yolunda bilgiye sahip olduğunu açıkladı.
Birleşmiş Milletler
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:07
(BM), Libyalı güvenlik güçlerinin, hava saldırısından kaçan göçmen ve mültecilerin üzerine ateş açtığı yolunda bilgiye sahip olduğunu açıkladı.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre, salı günü düzenlenen iki hava saldırısından birisi boş bir garaja, ikincisi ise yaklaşık 120 göçmen ve mültecinin yaşadığı hangara isabet etti.
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