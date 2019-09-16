BM: 600 bin Arakanlı Müslüman Myanmar'da soykırım riski altında

Birleşmiş Milletler soruşturmacılarının hazırladığı rapora göre Myanmar'da kalan Arakanlı Müslümanlar hala ciddi olarak soykırım tehdidi altında.



İnsan Hakları Konseyi tarafından Myanmar'da olgulara ulaşma misyonu çerçevesinde 2017'de yapılan çalışmalar sonucunda Myanmar ordusunun soykırım işlediği sonucuna varılmış ve ordunun başındaki generallerin yargılanması çağrısında bulunulmuştu.