Son Dakika Haberleri: BM: 600 bin Arakanlı Müslüman Myanmar'da soykırım riski altında
Son Dakika Dünya Haber

BM: 600 bin Arakanlı Müslüman Myanmar'da soykırım riski altında

1 saat önce

Birleşmiş Milletler uzmanlarının hazırladığı rapora göre Myanmar'da kalan Arakanlı Müslümanlar hala ciddi olarak soykırım tehdidi altında.

BM: 600 bin Arakanlı Müslüman Myanmar'da soykırım riski altında, System.String[]

Birleşmiş Milletler soruşturmacılarının hazırladığı rapora göre Myanmar'da kalan Arakanlı Müslümanlar hala ciddi olarak soykırım tehdidi altında.


İnsan Hakları Konseyi tarafından Myanmar'da olgulara ulaşma misyonu çerçevesinde 2017'de yapılan çalışmalar sonucunda Myanmar ordusunun soykırım işlediği sonucuna varılmış ve ordunun başındaki generallerin yargılanması çağrısında bulunulmuştu.

Euronews.com'da Görüntüle

Birleşmiş Milletler, Myanmar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye hükümeti SDG'yi ilk kez bölücü terörist milisler olarak niteledi
2019 Komik Yaban Hayatı Fotoğrafları Yarışması'nın finalistleri belli oldu Eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un adını Louvre Müzesi piramidine yazdılar NBA şampiyonu Toronto Raptors, taraftarlar için logolu başörtüsü çıkarttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 19:53:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM: 600 bin Arakanlı Müslüman Myanmar'da soykırım riski altında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]