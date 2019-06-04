Son Dakika Haberleri: BM 74. Genel Kurul Başkanı seçildi
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BM 74. Genel Kurul Başkanı seçildi

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul Başkanlığı'na, Nijeryalı diplomat Ticcani Muhammed Bande seçildi.

BM 74. Genel Kurul Başkanı seçildi, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul Başkanlığı'na, Nijeryalı diplomat Ticcani Muhammed Bande seçildi.
BM Genel Kurulu, bugün yapılan oturumda, eylül ayında yapılacak 74'üncü Genel Kurul Başkanı'nı seçti.
Başkanlık görevine, Nijeryalı diplomat Bande seçildi.
BM Genel Sekreteri Antonia Guterres, yaptığı açıklamada Bande'yi tebrik ederek, Ticcani Muhammed Bande'nin Nijerya'nın BM Daimi Temsilciliği görevinde de bulunması nedeniyle kuruluşun işleyişini iyi bildiğini belirtti.
Bande'nin siyaset bilimi ve kamu yönetimi konularında uzman olduğuna vurgu yapan Guterres, bir Nijeryalı ve Afrikalı olarak Ticcani Muhammed Bande'nin bölgedeki sorunlara bakış açısının çok değerli olduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:17 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler, Güncel
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