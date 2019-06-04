Son Dakika Haberleri: BM 74. Genel Kurul Başkanı seçildi
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BM 74. Genel Kurul Başkanı seçildi

1 saat önce

Eylül ayında başlayacak BM 74'üncü Genel Kurulu Başkanı, Nijeryalı diplomat Ticcani Muhammed Bande oldu.

BM 74. Genel Kurul Başkanı seçildi, System.String[]
Eylül ayında başlayacak BM 74'üncü Genel Kurulu Başkanı, Nijeryalı diplomat Ticcani Muhammed Bande oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:28 
Eylül, Birleşmiş Milletler, Ekonomi
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