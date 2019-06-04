BM 74. Genel Kurul Başkanı seçildi
1 saat önce
Eylül ayında başlayacak BM 74'üncü Genel Kurulu Başkanı, Nijeryalı diplomat Ticcani Muhammed Bande oldu.
Eylül
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:28
ayında başlayacak BM
74'üncü Genel Kurulu Başkanı, Nijeryalı diplomat Ticcani Muhammed Bande oldu.
Kilosu 10 liradan satılan 'Vali Hanım Çileği' üreticinin yüzünü güldürdü! Hedef 800 ton
Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imam açığa alındı
Barcelona Arda için kararını verdi
Mahalledeki 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu görenleri şaşkına çevirdi