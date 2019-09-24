Son Dakika Haberleri: BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri başladı - Guterres - NEW
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BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri başladı - Guterres - NEW

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız." dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, " Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız." dedi.

BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri'nin açılışında 193 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarına hitap eden Guterres, Körfez'de artan gerilim ile ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşı konusunda uyarılarda bulundu.

Guterres, ABD ve İran arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirme yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız. Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırı kabul edilemez. Küçük bir yanlış hesabın büyük bir krize yol açabileceği göz önünde bulundurulduğunda sağduyu ve itidal için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerek."

Bölge ülkelerinin karşılıklı saygı ve iş birliği içinde birbirlerinin iç işlerine karışmadan yaşamasını umut ettiğini vurgulayan Guterres, İran Nükleer Anlaşması'nın ise korunması gerektiğinin altını çizdi.

ABD-Çin ticaret savaşı

Guterres, ABD ve Çin arasında yaşanan "ticaret savaşı" konusunda da uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti:

"Büyük bir kırılmadan korkuyorum. Dünya ikiye bölünüyor, dünyanın en büyük iki ekonomisi kendi para birimleri, ticari ve finansal kuralları, kendi internetleri, yapay zekaları ve sıfır kazanımlı jeopolitik ve askeri stratejileriyle birbirleriyle rekabet eden iki ayrı dünya yaratıyor."

BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri başladı - Guterres - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:19 Kaynak: AA
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