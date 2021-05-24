BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, 25-27 Mayıs'ta Bangladeş ve Pakistan'ı ziyaret edecek - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, 25-27 Mayıs'ta Bangladeş ve Pakistan'a ziyaret gerçekleştirecek.
Bangladeş'in başkenti Dakka'da Başbakan Şeyh Hasina ve Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile görüşecek Bozkır, ??????? Myanmar'dan kaçan Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox's Bazar bölgesini ziyaret edecek.
Bozkır, Bangladeş ziyaretinin ardından Pakistan'a geçerek üst düzey görüşmelerde bulunacak.
Kaynak: AA
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