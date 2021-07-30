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BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, 31 Temmuz'da Kuveyt'i ziyaret edecek - Son Dakika

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, 31 Temmuz'da Kuveyt'i ziyaret edecek

30.07.2021 02:24
BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, 31 Temmuz'da Kuveyt'i ziyaret edecek, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Kuveyt'e ziyaret gerçekleştirecek.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Kuveyt'e ziyaret gerçekleştirecek.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından karşılanacak olan Bozkır, başta Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mesal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah olmak üzere diğer üst düzey yetkililerle temaslarda bulunacak.

Bozkır'ın, Genel Kurul Başkanı olarak yapacağı bu son resmi ziyarette, Kuveyt'in çok taraflı diplomasi, insani çabalar, çatışmaların önlenmesi ve bölgesel meselelerdeki önemli rolüne odaklanacağı belirtildi.

Birleşmiş Milletler, Volkan Bozkır, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, 31 Temmuz'da Kuveyt'i ziyaret edecek - Son Dakika


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