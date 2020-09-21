BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır: "BM değişime ayak uydurmak zorunda" - Son Dakika

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır: "BM değişime ayak uydurmak zorunda"

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, dünyanın BM'nin kurulduğu tarihten bu yana, tahayyül dahi edilemeyecek oranda değiştiğini ve örgütün kuruluş amacına hizmet etmeyi sürdürmesi için değişime ayak uydurmak zorunda olduğunu belirterek, "Gelin, arzuladığımız geleceğe...

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır:

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, dünyanın BM'nin kurulduğu tarihten bu yana, tahayyül dahi edilemeyecek oranda değiştiğini ve örgütün kuruluş amacına hizmet etmeyi sürdürmesi için değişime ayak uydurmak zorunda olduğunu belirterek, "Gelin, arzuladığımız geleceğe ve buna ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuz formatta bir Birleşmiş Milletlere erişebilmek amacıyla kaynaklarımızı seferber edelim." dedi.

Bozkır, BM'nin 75. yıl dönümü kapsamında düzenlenen yüksek düzeyli etkinlikte yaptığı konuşmada, BM üyesi ülkelerin çok taraflı iş birliğine bağlılığının örgütün bugün ayakta olmasının en önemli nedeni olduğunu söyledi.

Bu toplantının açılışının ardından "dönüm noktası" olarak gördüğü Birleşmiş Milletlerin "75. Yıl Dönümünü Anma Bildirisi"ni kabul edeceklerini dile getiren Bozkır, üye ülkelere tüm nesillerin ortak geleceği için, iş birliği ve küresel yönetişimi güçlendirme açısından ortaya koydukları kararlılık sebebiyle teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler, 75 yıl önce kurulduğunda, İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkilerinin yaşandığını ve tarihteki savaşlar içinde en fazla sayıda insanın ölümüne yol açan savaşın BM'ye olan ihtiyacı açık şekilde ortaya koyduğunu kaydeden Bozkır, şunları söyledi:

"Birleşmiş Milletlerin kurucuları, barış ve güvenlik, kalkınma ve insan haklarını, teşkilatın üç temel direği olarak belirledi. Bunlardan her birinin, eşit derecede önemli, birbiriyle ilişkili ve birbirine bağlı olduğunu kabul ettiler. Bu nedenle, bu üç temel direğinden birisi eksik olduğunda, diğerlerinde ilerleme sağlayamayız. İşte, Birleşmiş Milletler, siz üye ülkelerin katkılarıyla, son 75 yıldır bunu sağlamaya çalışıyor. Bu dönem zarfında kaydedilen başarıları, asla göz ardı etmemeliyiz."

BM, 1945 yılında kurulduğunda, sadece 51 üyesi olduğunu ve bugün üye ülke sayısının 193'e ulaştığını hatırlatan Bozkır, şöyle devam etti:

"Sessiz diplomasi ve silahların kontrolünü sağlayan düzenlemeler, onlarca yıl süren soğuk savaşın, nükleer bir çatışmaya dönüşmesini engelledi. Barışı koruma operasyonları, çatışma bölgelerinde dirlik, huzur ve sivillerin güvenliğini sağladı. Birleşmiş Milletlerin özel siyasi misyonları sayesinde, krizler önlendi, çatışmalara kalıcı çözümler bulundu. Üye ülkelerdeki seçimlerin muntazam biçimde yapılabilmesi için verilen teknik destek, özellikle kritik geçiş dönemlerde ulusların demokrasiye olan güvenini pekiştirdi. 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, evrensel olarak korunacak temel insan haklarını düzenleyen ilk belgeydi. O günden bu yana, Birleşmiş Milletler, insan haklarının ve temel özgürlüklerin, herkes için güçlendirilerek korunması ve kadınlara ve erkeklere eşit haklar sağlanması için, yorulmaksızın çalıştı."

Bozkır, 2000 yılında, yoksulluk, açlık, hastalık, okur-yazarlık yetersizliği, çevrenin bozulması ve kadına karşı ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla, "Binyıl Kalkınma Hedeflerini" kabul ettiklerini anımsatarak, "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin hayata geçirilmesi için, 'Eylem On Yılına' girdiğimiz bu dönemde ise evrensel nitelikteki 2030 Gündemi, şüphesiz, daha iyi bir dünya için temel rehber teşkil ediyor. İklim değişikliği, zenginlik ve kaynakların adaletsiz dağılımı, teknolojik eşitsizlikler ve son olarak da Kovid-19 salgını nedeniyle, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına erişilmesi, artık daha da aciliyet kazanmış durumda." dedi.

"Daha iyi, daha yeşil, daha eşit, daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmeye çalıştığımız bu dönemde, çok taraflılığı bir seçenek değil, zorunluluk olarak görüyorum." diyen Bozkır, "Buna yönelik çalışmalarımızın merkezinde de şüphesiz, Birleşmiş Milletler bulunmalıdır. Dünyamız, Birleşmiş Milletlerin kurulduğu tarihten bu yana, o zamanlar tahayyül dahi edilemeyecek oranda değişti. Etkinliğini ve kuruluş amacına hizmet etmeyi sürdürebilmek için, Birleşmiş Milletler de tüm bu değişime ayak uydurmak zorunda."değerlendirmesinde bulundu.

BM'nin ortak sorunlara etkin çözümler getirebilmek için kapsayıcı olması, bölgesel ve alt bölgesel kuruluşlar, hükümet dışı örgütler, özel sektör, sivil toplum, akademi dünyası ve parlamenterler dahil, ilgili tüm paydaşlarla geniş bir istişare zemininde çalışması gerektiğini belirten Bozkır, Birleşmiş Milletlerin, ihtiyaçlara daha hızlı yanıt verebilen, daha etkin ve daha hesap verebilir bir örgüte dönüşmesinin desteklenmesi gerektiğini ve böylelikle BM'nin beklentileri daha iyi karşılayabilen ve tüm insanlığın hayalini kurduğu, geleceğin tesisinde, üzerine düşen görevi yerine getirebileceğini ifade etti.

Dünyada başka hiçbir uluslararası örgütün Birleşmiş Milletlerin sahip olduğu meşruiyet, birleştirici güç ve norm oluşturma etkisine sahip olmadığına dikkati çeken Bozkır, şunları söyledi:

"Başka hiçbir küresel kuruluş bu kadar çok sayıda insana, daha iyi bir dünya vadedemez. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 75. Oturumuna başladığımız bu dönemde, artık ortak hedeflerimiz için harekete geçme zamanı. Güçlendirilmiş bir küresel seferberlik çağrısını ciddiye alıyorum. Birleşmiş Milletler, ancak üye ülkelerin ilkelere ve birbirlerine bağlı olduğu oranda güçlüdür. Bu nedenle, sözlerime son vermeden önce, siz üye ülkelere güçlü bir çağrı yapmak istiyorum. Gelin, arzuladığımız geleceğe ve buna ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuz formatta bir Birleşmiş Milletlere erişebilmek amacıyla kaynaklarımızı seferber edelim. Mevcut gayretlerimizi daha da güçlendirilelim. Yepyeni bir siyasi irade ve liderlik ortaya koyalım. Şimdi harekete geçmenin tam zamanı."

Birleşmiş Milletler, Volkan Bozkır, Gelin, Kurul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 16:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır: 'BM değişime ayak uydurmak zorunda' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den gündemi sarsacak sözler: Bunlar FETÖ'cü, defolun gidin bu ülkeden Meteoroloji, 17 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu Berber dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: ABD, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla Haritası'nı kabul etmedi Son Dakika: ABD, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla Haritası'nı kabul etmedi         
23:18
2 grup arasındaki kavga mahalleyi karıştırdı! Çok sayıda yaralı var 2 grup arasındaki kavga mahalleyi karıştırdı! Çok sayıda yaralı var         
23:03
Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı         
22:29
Bir çift, zengin sandıkları şahsı cinsel ilişki vaadiyle kandırıp 11 parçaya böldü Bir çift, zengin sandıkları şahsı cinsel ilişki vaadiyle kandırıp 11 parçaya böldü         
21:16
Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi         
20:21
Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı         
19:04
ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı         
18:27
Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı         
18:02
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı         
16:57
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Acun Ilıcalı, çocuklar için dizüstü bilgisayar kampanyası yaptı! Toplanan rakam dudak uçuklattı Acun Ilıcalı, çocuklar için dizüstü bilgisayar kampanyası yaptı! Toplanan rakam dudak uçuklattı         
07:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 23:33:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır: "BM değişime ayak uydurmak zorunda" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei