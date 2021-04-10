BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika

Hande, kendisine "Şebek" diyen Hakan'a meydan okudu: Beni tanısaydı ağzının suyu akardı

Sınır kentimizde bir ucu Suriye'de bir ucu Türkiye'de olan tünel bulundu

Sistemde inanılmaz bir boşluk var! Uyanıklar sokağa çıkma kısıtlamasını böyle deldi

Villasına yapılan baskında dikkat çeken detay! Kimse görmesin diye branda çektirmiş

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, beraberinde BM yetkilileriyle Hatay Valiliğine ziyarette bulundu.

Bozkır, beraberinde BM yetkilileriyle gittiği Hatay Valiliğinde, Vali Rahmi Doğan, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman tarafından karşılandı.

Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Bozkır, daha sonra Vali Doğan ile bir süre basına kapalı görüştü.