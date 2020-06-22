BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, kabul konuşması yaptı: (2) - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, "Bas¸kanlıgˆımın temel ilkeleri tarafsızlık, etkinlik, s¸effaflık ve ayrım go¨zetmeme olacaktır. Go¨rev su¨rem boyunca, Birles¸mis¸ Milletlerin u¨c¸ temel unsuru olan, barıs¸ ve gu¨venlik, su¨rdu¨ru¨lebilir kalkınma ve insan haklarına, es¸it ve dengeli bic¸imde o¨nem verecegˆim. Bu kavramların, Birles¸mis¸ Milletler binasının dıs¸ındaki du¨nyayla olan bagˆlantısını go¨zden kac¸ırmayacagˆım." dedi.

Bozkır, video konferans yöntemiyle düzenlenen göreve başlama töreninde yaptığı kabul konuşmasında, go¨rev su¨resi boyunca ofisinin kapılarının tu¨m u¨ye u¨lkelere ac¸ık olacağını kaydetti.

Hayat kos¸ulları normale do¨ner do¨nmez u¨ye u¨lkelerin temsilcileriyle, mesleki ve sosyal amac¸larla, fiziki olarak bulus¸mayı amaçladığını dile getiren Bozkır, 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande'ye beklenmedik bic¸imde zorlu gec¸en Birles¸mis¸ Milletler 74. Genel Kurul Balkanlıgˆı go¨revini bas¸arıyla yerine getirdigˆi ic¸in takdirlerini iletti.

Bozkır, Bande'nin ortaya koydugˆu dirayetli ve sogˆukkanlı yaklas¸ımın, bu zorlu zamanlarda mesafe kat edilmesine yardımcı olduğunu aktararak, sorunsuz ve verimli bir gec¸is¸ su¨reci ic¸in, o¨nu¨mu¨zdeki do¨nemde Bande ve ofisiyle yakın is¸ birligˆini su¨rdu¨rmeye hazır olduğunu söyledi.

Du¨nyanın farklı yerlerinde insani krizler, c¸ok sayıda can kaybına neden olan c¸atıs¸malar ve Kovid-19 dahil, ciddi ve acil sorunlarla kars¸ı kars¸ıya bulunduklarına vurgu yapan Bozkır, şöyle devam etti:

"Bu ku¨resel sorunlar, ku¨resel c¸o¨zu¨mleri gerektiriyor. Ku¨resel c¸o¨zu¨mler bulabilmenin en etkili yolu ise, c¸ok taraflılık ilkesine tam bagˆlılıktan gec¸iyor. Birles¸mis¸ Milletler Genel Kurulu, 'du¨nyanın parlamentosu' olarak, c¸ok taraflılık c¸abalarımızı yo¨nlendirmek ic¸in en elveris¸li konumdadır. Bu nedenle, Birles¸mis¸ Milletler u¨yelerine bas¸kanlık etmek bu¨yu¨k bir sorumluluk. Bunun farkındayım ve bu bu¨yu¨k sorumluluk yu¨klu¨ o¨nemli go¨revi yerine getirmek ic¸in her tu¨rlu¨ gayreti go¨sterecegˆim. U¨ye u¨lkeler, sivil toplum ve digˆer uluslararası kurulus¸lar arasında gu¨ven ve uyumu tesis etmek ve bunu sagˆlamlas¸tırmak ic¸in c¸alıs¸acagˆım. C¸abalarımın merkezinde uzlas¸ı arayıs¸ı olacak. Mu¨mku¨n oldugˆu oranda Genel Kurul Bas¸kanı'nın moral otoritesi ve gu¨cu¨nu¨ kullanacagˆım. Bas¸kanlıgˆımın temel ilkeleri tarafsızlık, etkinlik, s¸effaflık ve ayrım go¨zetmeme olacaktır. Go¨rev su¨rem boyunca, Birles¸mis¸ Milletlerin u¨c¸ temel unsuru olan, barıs¸ ve gu¨venlik, su¨rdu¨ru¨lebilir kalkınma ve insan haklarına, es¸it ve dengeli bic¸imde o¨nem verecegˆim. Bu kavramların, Birles¸mis¸ Milletler binasının dıs¸ındaki du¨nyayla olan bagˆlantısını go¨zden kac¸ırmayacagˆım."

Bozkır, üzerinde o¨zellikle c¸aba go¨stermek niyetinde oldugˆu konuları çok taraflılık, Birles¸mis¸ Milletlerin 75. yıl do¨nu¨mu¨, en savunmasız u¨lkeler agˆırlıklı olmak u¨zere, "insani gu¨ndem"de o¨ngo¨ru¨len beklentilerin sonuc¸landırılmasının sagˆlanması, kalkınma yolunda o¨zel duruma sahip u¨lkeler, cinsiyet es¸itligˆi ve kadınların konumunun gu¨c¸lendirilmesi olarak sıraladı.

Bugu¨n, daha o¨nce emsali go¨ru¨lmemis¸ bir ku¨resel sorunla kars¸ı kars¸ıya olunduğunu dile getiren Bozkır, "Kovid-19 bir sagˆlık krizi oldugˆu kadar, insani bir krizdir. Aynı zamanda, sosyal, siyasi ve ekonomik neticeleri ve insan hakları u¨zerinde olumsuz yansımaları bulunan bir tehdittir. Pandemiye kars¸ı mu¨s¸terek mu¨cadelemizde, Birles¸mis¸ Milletlerin temel diregˆi 3 organ olarak, o¨ncelikle en savunmasızların o¨zel ihtiyac¸larına odaklanmalıyız. Onlara c¸ok daha gu¨c¸lu¨ bir s¸ekilde ulas¸abilmeli, hepimizin gu¨venligˆi ic¸in her birimizin gu¨ven ic¸inde olması gerektigˆini unutmamalıyız. Bu kapsamda, Genel Kurul Bas¸kanlıgˆım zarfında, Kovid-19'la mu¨cadelede Birles¸mis¸ Milletlerin temel giris¸imleri olan 'Ku¨resel I·nsani Yardım Planı' ile 'Yardım ve I·yiles¸tirme Fonu' ve bunların '2030 Gu¨ndemi' c¸erc¸evesinde uygulanması o¨nceliklerim olacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Bozkır, konuşmasında Kovid-19'un yarattıgˆı zorluklar kars¸ısında Birles¸mis¸ Milletler S¸artını uygulamak ve insanların, bas¸ta Birles¸mis¸ Milletler olmak u¨zere uluslararası kurumlara inancını tazelemenin de kritik o¨nem taşıdığına işaret etti.

Birles¸mis¸ Milletler Genel Kurulu dahil olmak u¨zere, o¨rgu¨tu¨n normal is¸leyis¸ine yakın zamanda do¨nebilmeyi ve sagˆlık ic¸in gerekli tedbirleri alarak fiziki katılımlı toplantılar yapabilmeyi umduğunu aktaran Bozkır, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Digˆer taraftan, mevcut s¸artlarda, Birles¸mis¸ Milletler 75. Genel Kurulu o¨ncelik listesini go¨zden gec¸irmemiz ve yeniden du¨zenlememiz gerekebilecektir. Bu tabiatıyla u¨ye u¨lkelerin yo¨nlendirecegˆi ve birlikte karar alacagˆı bir su¨rec¸tir. Bas¸kan olarak, yetkim c¸erc¸evesinde ben de bu c¸abalara destek vermeye hazır olacagˆım. Birles¸mis¸ Milletler Genel Kurulu, uluslararası toplumun mu¨s¸terek vicdanı ve iradesini yansıtmaktadır. Bu c¸erc¸evede, so¨zlerime, tu¨m u¨ye u¨lkelerin es¸it so¨z hakkına sahip oldugˆu yegane Birles¸mis¸ Milletler organına bas¸kanlık edecek olmamın, benim ic¸in bu¨yu¨k bir onur ve ayrıcalık oldugˆunu vurgulayarak son vermek istiyorum. Birles¸mis¸ Milletler 75. Genel Kurul Bas¸kanı olarak go¨rev yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

(Bitti)