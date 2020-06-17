BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri... - Son Dakika

BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye 'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi.

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