BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri...
BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 11:09 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri... - Son Dakika
Son Dakika Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti! Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı