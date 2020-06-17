BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi - Son Dakika

BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır seçildi. Bozkır, Türkiye'den BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen ilk isim oldu

BM Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üye ülkelerin temsilcileri salona kendilerine ayrılan saat diliminde tek tek alındı ve oylarını kullandı. Oylama yerel saat ile 09.00'da başladı ve 13.00'te bitti.

178 ÜLKENİN DESTEĞİNİ ALDI

193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulu'nda 192 üye ülke oy kullandı. Venezuela, BM'ye üye ülkelerin ödemek zorunda olduğu finansal katkı borcunu ödeyemediği için oy hakkını kaybetti ve bu seçimde oy kullanamadı. BM Genel Kurul Başkanlığı için tek aday gösterilen Bozkır, 178 ülkenin desteğini aldı ve BM Genel Kurulu'nun 75. dönem başkanlığına getirildi. 3 oy geçersiz sayılırken, 11 ülke de çekimser oy kullandı.

TÜRKİYE'DEN SEÇİLEN İLK İSİM OLDU

Bozkır, Türkiye'den BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen ilk isim oldu. Bozkır, 15 Eylül'de görevi BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande'den devralacak ve 2021 Eylül ayına kadar bu görevi sürdürecek.

BM Genel Kurulu Başkanı, oturumları yönetiyor ve Kurulun işleyişini düzenliyor. Genel Kurul ayrıca her yıl BM'nin bütçesini belirliyor ve kontrol ediyor. BM Genel Kurulunda, uluslararası toplumun genel düşüncesini yansıtan kararlar alınıyor.

Dünya liderleri, her yıl eylül ayı ortalarında BM Genel Merkezi'nin bulunduğu New York'ta BM Genel Kurulu genel görüşmeleri için bir araya gelerek küresel sorunlara diplomatik çözüm arama ve ülkelerinin politikalarını anlatma imkanı buluyor.

BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi

VOLKAN BOZKIR KİMDİR?

Volkan Bozkır, 22 Kasım 1950'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Bozkır, kariyer diplomatı olarak Dışişleri Bakanlığında sırasıyla, Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkatibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosu, Bükreş Büyükelçisi ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi görevlerini yürüttü.

Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerinde de bulunan Bozkır, Romanya Ulusal Liyakat Madalyası ve İtalya Liyakat Nişanı sahibi. Volkan Bozkır, 24. 25. ve 26. dönemlerde AK Parti İstanbul Milletvekili seçildi.

Dışişleri Komisyonu Başkanlığı ve 62. hükümette Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci görevlerini üstlenen Bozkır, 64. hükümette yeniden AB Bakanı ve Başmüzakereci olarak görevlendirildi. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Bozkır, evli ve 2 çocuk babası.

BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Birleşmiş Milletler, Volkan Bozkır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 11:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi - Son Dakika

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