BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi - Son Dakika

BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Başmüzakereci Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler(BM) 75'inci Genel Kurul Başkanlığı görevine seçildiğini bildirdi.

BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Başmüzakereci Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler(BM) 75'inci Genel Kurul Başkanlığı görevine seçildiğini bildirdi.


Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM tarihinde ilk defa bir Türk vatandaşının en üst düzeyli görevi üstlenecek olduğu belirtilerek, "Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, 17 Haziran 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine seçilmiştir. Oylamaya katılan ülkelerin ezici çoğunluğunun tam desteğini alarak bu göreve getirilen Büyükelçi Bozkır'ın, bir yıl boyunca yürüteceği BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'nı 15 Eylül 2020 tarihinde devralması öngörülmektedir. BM tarihinde ilk defa bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, BM sistemindeki bu en üst düzeyli görevi üstlenecektir" denildi.


Açıklamada, BM önemine vurgu yapılırken şu ifadelere yer verildi:


"Ülkemiz 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine adaylığını 2014 yılında açıklamış, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül 2019 tarihinde BM Genel Kurulu'na hitap ettiği konuşmasında, Büyükelçi Bozkır'ı aday gösterdiğimizi tüm dünya kamuoyuna duyurmuştur. Seçim sürecine Bozkır tek aday olarak katılmıştır. BM Genel Kurulu, BM üyesi tüm ülkelerin eşit biçimde temsil edildiği, bu bakımdan uluslararası toplumun sesi ve vicdanı olma özelliği taşıyan en önemli karar organıdır. BM Genel Kurulu'nun sorumluluklarını etkin ve kararlı biçimde yerine getirmesi, BM'nin görevleri açısından kilit niteliğindedir. Genel Kurul Başkanı, tüm bu süreçte liderlik görevi üstlenmekte; çok taraflılığı ve işbirliğini ön plana çıkaran bir bakış açısıyla, BM üyesi ülkelerin küresel sorunlara ve bunların çözüm yollarına dair kararlar almasında uzlaştırıcı bir rol oynamaktadır. Büyükelçi Bozkır'ın, Genel Kurul Başkanlığı görevini, BM teşkilatının kuruluşunun 75. yıldönümünde ve BM sisteminin Covıd-19 salgınına karşı etkin mücadele yöntemleri aradığı zorlu bir dönemde üstlenecek olması ayrı bir önem taşımaktadır. Tecrübeli bir diplomat ve siyasetçi olan Büyükelçi Bozkır'ın, bu saygın sorumluluğu başarıyla yerine getireceğine, dünya barışı ve istikrarına ve içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemin aşılmasına değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." - ANKARA

Birleşmiş Milletler, Volkan Bozkır, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 11:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi - Son Dakika

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