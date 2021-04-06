BM 75'inci Genel Kurul Başkanı Bozkır: Benim dönemimde hiç bir ülkede darbe destek bulmayacak - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "BM olarak size şunu garanti edebilirim ki benim Başkanlığım döneminde hiçbir ülkedeki askeri darbe destek bulmayacaktır" dedi.

BM 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti. Şentop, Bozkır ile görüşmesinde BM Genel Kurul Başkanlığının Türkiye için TBMM için önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Şentop, "Bilhassa, Covid-19 küresel salgınında etkin liderliğin ne kadar önemli bir kabiliyet olduğuna şahit olmaktayız. Bütün dünyanın karşı karşıya kaldığı böyle olağanüstü bir konjonktürde Genel Kurul'un çalışmalarını kesintisiz ve etkin şekilde devam ettirdiniz. Başkanlığınız dönemindeki bu yaklaşım, uluslararası iş birliğine somut katkı sağlamakta ve dünyaya örnek teşkil etmektedir. Türkiye'nin insani esaslı öncelikli politikalarının içinde yer almış, üretiminde yer almış bir kişi olarak da BM Genel Kurul başkanlığınız sırasında öncelik tanınması gereken ülkeler ve kriz bölgelerine gösterdiğiniz özel ilgi çok önemli. Gerek Myanmar, gerek Afrika ülkeleri ile ilgili olarak gösterdiğiniz dikkatleri de yakından takip ediyoruz" dedi.