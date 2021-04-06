BM 75'inci Genel Kurul Başkanı Bozkır: Benim dönemimde hiç bir ülkede darbe destek bulmayacak - Son Dakika

BM 75'inci Genel Kurul Başkanı Bozkır: Benim dönemimde hiç bir ülkede darbe destek bulmayacak

06.04.2021 17:50
BM 75'inci Genel Kurul Başkanı Bozkır: Benim dönemimde hiç bir ülkede darbe destek bulmayacak, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "BM olarak size şunu garanti edebilirim ki benim Başkanlığım döneminde hiçbir ülkedeki askeri darbe destek bulmayacaktır" dedi.

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "BM olarak size şunu garanti edebilirim ki benim Başkanlığım döneminde hiçbir ülkedeki askeri darbe destek bulmayacaktır" dedi.

BM 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.  Şentop, Bozkır ile görüşmesinde BM Genel Kurul Başkanlığının Türkiye için TBMM için önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Şentop, "Bilhassa, Covid-19 küresel salgınında etkin liderliğin ne kadar önemli bir kabiliyet olduğuna şahit olmaktayız. Bütün dünyanın karşı karşıya kaldığı böyle olağanüstü bir konjonktürde Genel Kurul'un çalışmalarını kesintisiz ve etkin şekilde devam ettirdiniz. Başkanlığınız dönemindeki bu yaklaşım, uluslararası iş birliğine somut katkı sağlamakta ve dünyaya örnek teşkil etmektedir. Türkiye'nin insani esaslı öncelikli politikalarının içinde yer almış, üretiminde yer almış bir kişi olarak da BM Genel Kurul başkanlığınız sırasında öncelik tanınması gereken ülkeler ve kriz bölgelerine gösterdiğiniz özel ilgi çok önemli. Gerek Myanmar, gerek Afrika ülkeleri ile ilgili olarak gösterdiğiniz dikkatleri de yakından takip ediyoruz" dedi.

'TBMM'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİM'BM 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır da ilk ziyareti Türkiye'ye yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, salgın sürecinde TBMM ve Genel Kurulu açık tutmanın önemine vurgu yaptı. Bozkır, "Güvenlik Konseyi dahi şu anda telekonferans üzerinden toplanıyor. Tabii geride bırakacağı ayrı bir hatırası olacaktır. Genel Kurulu fiziki toplantıya çağırırken ve devam ettirirken, sürekli olarak bu göreve geldiğim TBMM'yi örnek gösterdim. 'Eğer TBMM fiziki olarak toplanabiliyorsa, sabahlara kadar kanun tasarılarını görüşebiliyorsa, en canlı görüşmeleri yapabiliyorsa bizim New York'ta evde oturup, toplantı yapma lüksümüz yok'. Bu tabiri devamlı kullandım" diye konuştu. GENEL KURUL'DA KONUŞTUBozkır, görüşmenin ardından Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptı. Bozkır, BM Genel Kurulunun, küçük büyük ülke farkı gözetmeksizin bütün ülkelerin eşit temelde temsil edildiği yegane demokratik platform ve karar alma organı olma niteliğini taşıdığını vurguladı. Bu görevi üstlenen ilk Türk vatandaşı olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Bozkır, seyahat kısıtlamaları nedeniyle BM personelinin, Genel Sekreter veya diğer birim başkanlarının seyahat yapmadıklarını kaydetti. Bozkır, "Ben bu görevdeki bir Türk vatandaşı, BM Genel Kurul Başkanı olarak da bir ilki gerçekleştirmek istedim, bütün dünyaya bir mesaj vermek istedim; 'BM Genel Kurul Başkanı seyahat eder, ülkelere gider, BM'yi temsil eder ve de salgın nedeniyle eve kapanmış, New York'tan çıkamayan bir Genel Kurul başkanı olmaz.' mesajı. ve ülkemle başladım, buradan yarın Katar'a gidiyoruz, sonra Azerbaycan'a gideceğiz. Oradan Hatay'da, inşallah, hem Suriye'deki son derece sıkıntılı durum hakkında bir mesaj verme imkanı bulacağız hem de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin durumu, insani yardımlar, hudut kapılarının ne kadar sıkıntılı bir şekilde görev ifa ettiği ve neden daha fazla hudut kapısı olması gerektiği mesajını orada vereceğim" dedi.'CİDDİ BİR KITLIK TEHLİKESİ SÖZ KONUSU'Bozkır, BM verilerini de paylaşarak, "BM verilerine göre 2021 yılında 235 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyacak ve bunlar arasında en savunmasız durumdaki 160 milyonun insani ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 35 milyar dolar kaynak gerekiyor. Yaklaşık 690 milyon insan yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya ve 22 ülkede 72 milyon insanın mücadele ettiği açlığın kökeninde de çatışma ve ihtilaflar yer alıyor. Ciddi bir kıtlık tehlikesi söz konusu ve özellikle Yemen bu kıtlık tehlikesini en çok hisseden ülkelerden bir tanesi ve bütün bu ihtiyaçların karşılanması için 4 milyar dolara ihtiyaç duyuluyor. Ülkede 16 milyon insanın bu yılın ilk yarısında açlıkla yüz yüze geleceği tahmin ediliyor" diye konuştu.'BENİM BAŞKANLIĞIMDA DARBE DESTEK BULMAYACAK'Bozkır, Myanmar'daki askeri darbeye değinerek, "Myanmar'daki askeri darbe gerek benim gerek BM Genel Sekreterinin ve Güvenlik Konseyi'nin kuvvetli mesajlarıyla telin edildi ve bununla ilgili olarak da BM Genel Kurulunu toplandım ve askeri darbenin kınanması ve oradaki seçilmiş başbakan ve liderin süratle tutukluluklarının sona erdirilmesi çağrılarında bulunduk. BM olarak size şunu garanti edebilirim ki benim Başkanlığım döneminde hiçbir ülkedeki askeri darbe destek bulmayacaktır. Suriye'deki 4,1 milyon nüfusun 2,8 milyonu günlük acil insani yardıma muhtaç durumda ve bunun için de mutlaka bu kapıların 4 kapıya tekrar çıkarılması ve sadece Cilvegözü'ndeki insani yardımlarla yetinilmemesi önem arz ediyor" dedi. 'AŞIDA SIKINTILI BİR TABLOYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'Koronavirüse karşı geliştirilen aşılara da değinen Bozkır, "Aşı konusunda gerçekten çok sıkıntılı bir tabloyla karşı karşıyayız. Dünya buna hazırlıksız yakalandı, çok önemli bir adım atılmış olsa dahi, aslında şu anda dünya nüfusunun yüzde 20'si, yüzde 70'i aşıya sahipken geri kalan nüfus belki de hiç aşıyla karşılaşmamış bir konumda. Onun için bu aşı konusunu sürekli dile getirmemiz lazım. Ülkelerin sadece kendini düşünüp kendisini garantiye aldıktan sonra 'benden sonra öbür ülkeler ne yaparsa yapsın' psikolojisine girmesi kabul edilemez. Bunu, sürekli BM gündeminde tutuyoruz ve bu aşının bütün dünyaya ulaşabilecek şekilde adil dağıtımı, hakkaniyete uygun dağıtımı için de çok kuvvetli mesajlar veriyoruz" ifadesini kullandı.

BM 75'inci Genel Kurul Başkanı Bozkır: Benim dönemimde hiç bir ülkede darbe destek bulmayacak

Birleşmiş Milletler, Volkan Bozkır, Darbe, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika BM 75'inci Genel Kurul Başkanı Bozkır: Benim dönemimde hiç bir ülkede darbe destek bulmayacak - Son Dakika


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