Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki Şangay Zirvesi'nin ardından BM 77. Genel Kurulu vesilesiyle ABD'nin New York kentine gitti. Erdoğan, bugünkü programları öncesinde dünyaca ünlü Central Park'ı dolaştı.
Burada yoğun ilgi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı milletlerden insanlarla bir araya geldi. Yürüyüş yaparken karşılaştığı kişilerle selamlaşan Erdoğan, daha sonra bir süre bankta oturdu. Bu sırada Erdoğan'ın yanına oturan bazı insanlar, Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parkta kendisine selam veren ve hatrını soran Amerikalı vatandaşlarla sohbet ederken, sigara içen bir şahsın yanındaki kadına "Sigara içmesin, bıraksın sigarayı" diye uyarıda bulundu. Bu sözler sonrası şahsın Erdoğan'la tokalaşırken sigarayı ağzına aldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar:
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li bir vatandaşı 'Sigara içmesin' diye uyardı! Sonrasında olanlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika