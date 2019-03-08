Son Dakika Haberleri: BM 8 Mart Kadınlar Günü Filmi ile "Eşitlik" Mesajı Veriyor

BM 8 Mart Kadınlar Günü Filmi ile "Eşitlik" Mesajı Veriyor

2 saat önce

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), iş yaşamında, yönetimde, bilimde toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklandığı filmini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayınladı.

BM 8 Mart Kadınlar Günü Filmi ile
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), iş yaşamında, yönetimde, bilimde toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklandığı filmini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayınladı.

UN Women, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak, iş yaşamında, akademide, bilimde ve siyasette toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklandığı bir kampanyaya imza attı. Dijital mecralarda ve UN Women Turkey Facebook hesabında yayınlanan film, "Okuma, Çalışma, Konuşma, Yönetme, Yükselme Varsa, Eşitlik Var, Gelecek Var" mesajı veriyor.

JWT'nin hazırladığı film iş yaşamında, eğitim, bilim ve yönetimde toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanıyor. Film, toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargıların kadınların ekonomi, eğitim gibi alanlara katılımı ve bu alanlarda temsiliyetine yaptığı olumsuz etkiye vurgu yapıyor. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

UN Women 8 Mart Dünya Kadınlar Günü filmi - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:58 Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Dünya Kadınlar Günü, Ekonomi
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